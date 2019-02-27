Для поступающих на «Таможенное дело» в ПсковГУ открыли курсы по экономической географии

ПсковГУ приглашает на курсы по подготовке к сдаче внутреннего экзамена по экономической географии. Данный курс рассчитан для старшеклассников, собирающихся поступать в Псковский государственный университет на специальность «Таможенное дело» финансово-экономического факультета.
Занятия будет вести преподаватель финансово-экономического факультета, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и международного бизнеса Елена Наумова.
Продолжительность курса 1 месяц - 10 встреч по 2 академических часа. Занятия начинаются 11 марта.
Запись по телефону: (8112) 79-78-77, 79-78-78.