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Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ

13 марта Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» при поддержке Псковского государственного университета проводит региональный этап V всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов, организованной в рамках реализации совместного проекта «Деловой России» и Российского исторического общества «История российского предпринимательства».

Всероссийская Олимпиада по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов проходит в 2 этапа: региональный и федеральный. Олимпиада проводится региональными отделениями общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на базе ведущих вузов региона.

Федеральный этап для победителей регионального этапа проводится на базе Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Победитель регионального этапа получит право представлять Псковскую область на Всероссийском этапе олимпиады в Москве.

К участию приглашаются студенты и аспиранты высших учебных заведений, студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Псковской области.

Чтобы стать участником регионального этапа олимпиады, необходимо заполнить регистрационную форму и до 23-59 12 марта 2019 года направить на адрес электронной почты: fefolymp@gmail.com.