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Профобразование предпенсионеров в ПсковГУ станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 12 марта, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная реализации профессионального образования в ПсковГУ граждан предпенсионного возраста.

Что представляет собой федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Псковской области? Для кого предназначен этот проект, каковы условия реализации и механизм финансирования?

Почему работодателям выгодно отправлять своих работников на обучение? Как это может быть связано с внедрением профессиональных стандартов в организации?

Каковы возможности ПсковГУ? Какие преимущества дополнительных образовательных программ опорного вуза?

Ответить на эти вопросы мы попросим наших спикеров:

• директора Института непрерывного образования ПсковГУ Андреянову Инну Валерьевну

• заместителя директора Института непрерывного образования ПсковГУ Негину Оксану Витальевну

• заместителя председателя комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области Кириллова Леонида Алексеевича

• директора ФБУ «Псковский ЦСМ» Михайлову Галину Глебовну

Дата проведения: 12 марта. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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