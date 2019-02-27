←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
симуляционный центр ПсковГУ
учи испанский
прикладная психология
Учим английский с ПсковГУ
судьба кампуса ПсковГУ
проект «Территория твоей профессии» охватит всю Псковскую область
ещё Допобразование 27.02.2019 11:015 Для поступающих на «Таможенное дело» в ПсковГУ открыли курсы по экономической географии 11.03.2019 14:550 Профобразование предпенсионеров в ПсковГУ станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 04.03.2019 18:320 Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 27.02.2019 11:015 Для поступающих на «Таможенное дело» в ПсковГУ открыли курсы по экономической географии 13.02.2019 21:591 Эксперты ПсковГУ провели круглый стол для студентов президентской академии 13.02.2019 20:113 Преподаватели ПсковГУ стали экспертами по приему устной части кембриджских экзаменов
Универ / Допобразование

Профобразование предпенсионеров в ПсковГУ станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

11.03.2019 14:55|ПсковКомментариев: 0

Во вторник, 12 марта, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная реализации профессионального образования в ПсковГУ граждан предпенсионного возраста.

Что представляет собой федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Псковской области? Для кого предназначен этот проект, каковы условия реализации и механизм финансирования?

Почему работодателям выгодно отправлять своих работников на обучение? Как это может быть связано с внедрением профессиональных стандартов в организации?

Каковы возможности ПсковГУ? Какие преимущества дополнительных образовательных программ опорного вуза?

Ответить на эти вопросы мы попросим наших спикеров:

• директора Института непрерывного образования ПсковГУ Андреянову Инну Валерьевну

• заместителя директора Института непрерывного образования ПсковГУ Негину Оксану Витальевну

• заместителя председателя комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области Кириллова Леонида Алексеевича

• директора ФБУ «Псковский ЦСМ» Михайлову Галину Глебовну

 

Дата проведения: 12 марта. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.

Теги: #ПсковГУ #общественный пресс-центр ПЛН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
11.03.2019, 14:550 Профобразование предпенсионеров в ПсковГУ станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 07.03.2019, 15:510 Новый выпуск новостей студенческого телевидения «ТВ ПсковГУ» 07.03.2019, 14:290 ПсковГУ предлагает стать студентом на один день 06.03.2019, 10:220 На базе ПсковГУ состоятся XVIII Мухинские чтения
05.03.2019, 16:590 В ПсковГУ руководители крупнейших телекоммуникационных компаний рассказали о человеческом ресурсе в эпоху BigData 04.03.2019, 19:071 Марина Махотаева: Нацпроекты в сфере образования могут быть реализованы только в тесной связи с бизнесом и властью 04.03.2019, 18:320 Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 04.03.2019, 15:050 Создание Центра оценки квалификации специалистов обсудили на съезде РСПП в Пскове
03.03.2019, 14:304 143 выпуск новостей «ТВ ПсковГУ» 01.03.2019, 15:0612 Ученые ПсковГУ о новых официальных символах региона: Треугольный орнамент, изображенный на флаге, можно увидеть на псковских церквях 27.02.2019, 14:381 Родители псковских школьников узнали, как поступить в ПсковГУ 27.02.2019, 11:015 Для поступающих на «Таможенное дело» в ПсковГУ открыли курсы по экономической географии
26.02.2019, 08:310 В ПсковГУ состоится собрание с родителями учащихся школ города 25.02.2019, 17:530 День родного языка в ПсковГУ стал площадкой для молодежного диалога культур 25.02.2019, 12:132 В ПсковГУ обсудили создание регионального отделения «Российских студенческих отрядов» 25.02.2019, 11:185 ПсковГУ поздравляет врио ректора с днем рождения
21.02.2019, 11:2237 ПсковГУ вошел в список эффективных вузов России 21.02.2019, 10:242 Студенты «ТВ ПсковГУ» узнали, кого нужно поздравлять с 23 февраля 20.02.2019, 19:3940 Эксперты ПсковГУ о послании Путина: Научное сообщество вуза уже начало работу по нацпроекту 19.02.2019, 11:460 Порядка 100 человек примут участие в турнире по плаванию на кубок ректора ПсковГУ
18.02.2019, 19:2413 Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков 18.02.2019, 18:583 В ПсковГУ прошла форсайт-сессия в честь Дня Российских студенческих отрядов 18.02.2019, 18:470 Эксперты обменяются опытом экскурсионной и туристической деятельности на конференции ПсковГУ 18.02.2019, 10:571 В Пскове началась всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал»
15.02.2019, 20:083 В ПсковГУ пройдет открытый турнир по плаванию на кубок ректора 15.02.2019, 19:172 В ПсковГУ приняли делегацию из Франции 14.02.2019, 12:220 В ПсковГУ состоится кубок университета по шахматам 14.02.2019, 11:0811 Врио ректора ПсковГУ подписала договоры о сотрудничестве с еще двумя вузами Казахстана
14.02.2019, 09:420 Новый выпуск студенческих новостей «ТВ ПсковГУ» 13.02.2019, 21:591 Эксперты ПсковГУ провели круглый стол для студентов президентской академии 13.02.2019, 20:113 Преподаватели ПсковГУ стали экспертами по приему устной части кембриджских экзаменов 13.02.2019, 18:373 В ПсковГУ состоялось первое занятие в «Академии молодых предпринимателей»
13.02.2019, 16:404 Студенты ПсковГУ посетили Сретенскую духовную семинарию 13.02.2019, 14:400 Университетские классы встретились со студенческими кураторами 13.02.2019, 10:421 ПсковГУ и казахский университет Нархоз подписали договор о сотрудничестве 13.02.2019, 10:030 В ПсковГУ пройдет научный семинар для журналистов и PR-специалистов
12.02.2019, 19:573 Иностранные студенты ПсковГУ приглашают на день родного языка 12.02.2019, 16:190 Для участия в конференции «XI Филологические чтения» приглашаются школьники и студенты 12.02.2019, 15:451 В ПсковГУ выберут нового председателя объединенного совета обучающихся 12.02.2019, 15:263 В ПсковГУ прошел вечер памяти Пушкина
08.02.2019, 18:503 Первый декан юридического факультета ПсковГУ пришел поздравить его с 10-летием 08.02.2019, 17:5210 Иван Цецерский встретился с врио ректора ПсковГУ для обсуждения «ганзейской» конференции 08.02.2019, 16:137 Церемония награждения молодых ученых прошла в ПсковГУ 08.02.2019, 15:460 Продолжается набор на курсы ПсковГУ по подготовке к сдаче ЕГЭ
08.02.2019, 13:435 11 февраля в ПсковГУ состоится открытие «Академии молодых предпринимателей» 08.02.2019, 11:535 В Пскове в 4 раз открылась Школа межэтнической журналистики 07.02.2019, 20:424 В ПсковГУ отметили 10-летие юридического факультета 07.02.2019, 14:318 Проректор ПсковГУ приняла участие в Международной конференции в Техасе
07.02.2019, 13:481 Студенты ПсковГУ смогут заниматься в «Кванториуме» 07.02.2019, 11:580 ТВ ПсковГУ. Выпуск 140 - Сытый 06.02.2019, 21:363 Псковских школьников приглашают принять участие в соревнованиях по спортивному программированию 06.02.2019, 18:139 Псковский губернатор устроил «диалог на равных» со студентами
06.02.2019, 12:591 В ПсковГУ пройдет бесплатная «Академия молодых предпринимателей» 06.02.2019, 10:0710 ПсковГУ открывает набор на программу профессионального обучения по профессии «Младший воспитатель» 05.02.2019, 14:491 В День российской науки в ПсковГУ наградят молодых ученых 05.02.2019, 11:244 В ПсковГУ состоится торжественное мероприятие, посвященное 10-летию юридического факультета
01.02.2019, 15:2512 Молодежь Пскова освоит современные методы ведения бизнеса 31.01.2019, 12:040 Областной совет профсоюзов и ПсковГУ заключили соглашение о сотрудничестве 30.01.2019, 14:267 Александр Козловский и врио ректора ПсковГУ обсудили вопросы сотрудничества 26.01.2019, 13:290 17 студенческих площадок работали в ПсковГУ в Татьянин день
25.01.2019, 15:251 Студентов ПсковГУ по традиции угостили медовухой. ФОТО 25.01.2019, 14:4321 Отведать традиционной ректорской медовухи собралось более сотни учащихся ПсковГУ 25.01.2019, 14:186 День российского студенчества в Пскове впервые начался с литургии в Троицком соборе 25.01.2019, 14:045 Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента
25.01.2019, 13:014 ПсковГУ приглашает на пробное тестирование устной части экзаменов Cambridge English 25.01.2019, 11:350 ПсковГУ приглашает учащихся 10 и 11 классов на бесплатные мастер-классы по подготовке к ЕГЭ по информатике 25.01.2019, 10:444 ПсковГУ приглашает на экспресс-курсы по подготовке к сдаче экзаменов 25.01.2019, 08:125 В России отмечают День студента
24.01.2019, 14:561 Псковский Центр гигиены и ПсковГУ заключили соглашение о сотрудничестве 24.01.2019, 08:313 Подготовительное отделение ПсковГУ приглашает на индивидуальные занятия по подготовке к ЕГЭ 18.01.2019, 14:090 ТВ ПсковГУ: Медийный проект «Сохранение историко-культурного наследия Псковской земли» 17.01.2019, 10:081 Студентка ПсковГУ поборется за победу в конкурсе от ФССП России
17.01.2019, 09:524 ПсковГУ приглашает на обучающий курс «Моделирование и пошив женской одежды» 16.01.2019, 14:055 В Доме офицеров открылась выставка графического дизайнов от студентов ПсковГУ  15.01.2019, 13:225 ПсковГУ набирает слушателей на курсы «Микропроцессорная техника в системах автоматизации» 15.01.2019, 12:541 «Волонтеры-медики» ПсковГУ резюмировали итоги 2018 года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.