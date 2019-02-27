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ПсковГУ приглашает на курсы «Разговорный французский язык для начинающих»

1 апреля в ПсковГУ начинаются курсы «Разговорный французский язык для начинающих». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

В ходе занятий обучающиеся разберут правила чтения, основные грамматические правила; упор курсов направлен на разговорные темы: увлечения и хобби, путешествия, любовь и семья, ежедневные привычки, работа и профессия.

Благодаря курсам слушатели расширят свой кругозор и откроют мир французской музыки, литературы, кино, живописи.

Преподаватель с большим опытом преподавания и постоянным общением с носителями языка.

Подробная информация по телефону: +7(8112)797877

Адрес: г. Псков, ул. Льва Толстого, 4а, корпус 3, каб.3