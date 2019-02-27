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Инна Андреянова: ПсковГУ может разработать любую программу для обучения предпенсионеров по заказу работодателя

«Каждому работодателю должно быть интересно и очень выгодно отправлять своих сотрудников предпенсионного возраста на профессиональное обучение или переквалификацию», - заявила проректор по стратегическому развитию ПсковГУ Инна Андреянова на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Также проректор ПсковГУ обратила внимание работодателей, что 1 января 2020 года - это срок, когда каждое предприятие, имеющее государственный капитал и государственную форму собственности, должно отчитаться о том, как оно перешло на профессиональные стандарты. У каждой организации должен быть составлен план переобучения, проведен анализ того, соответствует ли квалификация сотрудников занимаемым должностям и должны быть указаны предложения о том, как необходимо выполнить этот план. Кому-то достаточно будет повысить квалификацию, а кому-то необходимо будет пройти переподготовку, потому что его квалификация не соответствует требованиям. Самый быстрый, простой и дешевый способ получить новую квалификацию - это программа профессиональной переподготовки.

«Вот, например, когда университет проходил процедуру государственной аккредитации, мы могли бы очень сократить расходы, чтобы обучить своих сотрудников, если бы уже была запущена программа «Старшее поколение». В любой образовательной организации есть требования федеральных государственных стандартов - это повышение квалификации педагогов, за которое организация ежегодно отдает немалые деньги», - напомнила Инна Андреянова.

ПсковГУ, как опорный университет региона, встраивается в реализацию национальных проектов. Проректор уверена, что они должны быстро реагировать на запросы населения и на запросы о создании индивидуальных образовательных маршрутов.

В реализации программы «Старшее поколение» роль опорного университета должна быть и организационной и информационной, уверена Инна Адреянова.

Главное преимущество университета в том, что он имеет большой научно-педагогический состав специалистов, которые могут быстро разработать любую программу и для переподготовки, и для повышения квалификации под заказ конкретного предприятия. На сайте университета можно найти большой перечень программ обучения, а если работодателю требуется обучить людей по узкой специфике, то университет готов быстро отреагировать и разработать индивидуальную программу.