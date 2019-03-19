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Нацпроект «Демография»: ПсковГУ разработает новые программы допобразования

Врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева и директор Областного центра занятости населения Вадим Лаптев подписали двустороннее соглашение, согласно которому ПсковГУ разработает новые образовательные программы в рамках реализации национального проекта «Демография», сообщили Псковской Ленте Новосетй в пресс-службе ПсковГУ.

«ПсковГУ, как федеральный опорный университет региона, активно встраивается в реализацию национальных проектов. Ресурсы университета позволяют быстро реагировать на запросы юридических и физических лиц о создании различных образовательных программ. В том случае, если предприятию потребуется обучить сотрудников какой-либо узкой специальности, то университет в состоянии быстро среагировать и разработать соответствующую групповую образовательную программу», – отметила Марина Махотаева.

Реализация федеральной целевой программы «Старшее поколение» позволит жителям региона предпенсионного возраста повысить свою квалификацию и получить дополнительное профессиональное образование. Это поможет людям сохранить свое рабочее место, либо трудоустроиться на новую работу. В число одних из наиболее популярных программ переподготовки, реализуемых ПсковГУ, входят: экскурсовод, бухгалтер, предприниматель, повышение квалификации педагогов, оператор ЭВМ.

Отметим, в перечень образовательных программ для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, с использованием образовательного сертификата Псковского государственного университета, на сегодняшний день, входит свыше 20 программ, продолжительностью от 2 до 5 месяцев.

«Университет обладает качественной ресурсной базой», – сказал Владимир Лаптев, отметив, что направление развития двустороннего сотрудничества представляется перспективным для региона. Он обозначил, что в рамках соглашения планируется провести работу со специалистами Ресурсного центра для того, чтобы согласовать количество требуемых дополнительных образовательных программ, чтобы качественно и в соответствии со спросом отработать заказ области.

При этом ключевым преимуществом ПсковГУ является то, что он имеет большой научно-педагогический состав специалистов. Они могут быстро разработать любую образовательную программу, как для профессиональной переподготовки, так и для прохождения повышения квалификации, в соответствии с заказом конкретного предприятия. К созданию программы, если это потребуется, университет может привлечь своих партнеров из других регионов или стран.