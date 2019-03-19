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ПсковГУ приглашает школьников на дополнительную образовательную программу «Языковая мозаика»

Псковский государственный университет приглашает на дополнительную образовательную программу «Языковая мозаика» школьников 7-11 классов. С 25 по 27 марта слушатели программы смогут познакомиться с многообразием и особенностями иностранных языков. В программе – английский, французский, немецкий, китайский, датский, испанский, болгарский, греческий, языки Афганистана, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Знакомство с иностранными языками пройдет в разных формах: презентации, игры, викторины, просмотр фильмов. Слушатели знакомятся не только с особенностями языка, но и с культурой страны изучаемого языка, основными достопримечательностями, национальными костюмами.

К работе планируется привлечь преподавателей, студентов ПсковГУ и иностранных студентов, в том числе носителей языка, проходящих обучение в Псковском государственном университете.

Участие в программе платное. Предварительная запись обязательна. Справки по телефону 79-78-77.