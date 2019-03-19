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Универ / Допобразование

Как «прокачать» резюме: ПсковГУ приглашает на открытую лекцию

25.03.2019 13:11|ПсковКомментариев: 0

Ресурсный центр подготовки кадров ПсковГУ приглашает всех на открытую лекцию. Как «прокачать» резюме и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, расскажут всем желающим 29 марта гости из Санкт-Петербурга – представители компании HeadHunter.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, HeadHunter – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 200 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 30 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 450 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

В рамках мастер-класса представители компании поделятся информацией о том, какие специалисты требуются на рынке и насколько востребована их специальность, а также на какую зарплату можно претендовать и сколько готовы платить работодатели молодым соискателям в той или иной профессиональной области.

Студентам особенно интересно будет узнать, как устроиться на хорошую работу, не имея опыта. Будущим выпускникам и молодым специалистам – как правильно составить резюме, чтобы его точно заметил работодатель и пригласил на собеседование.

Не останутся без внимания и лайфхаки по успешному прохождению собеседования, которые помогут сориентироваться в стрессовой ситуации и ответить на каверзные вопросы работодателя.

Мастер-класс состоится в главном корпусе Псковского государственного университета (пл.Ленина, 2, аудитория 63). Начало в 14.00.

Вход свободный.

Справки по телефону 79-76-98.

Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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