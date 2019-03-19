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ПсковГУ приглашает школьников на дополнительную образовательную программу «Языковая мозаика»

«Языковая мозаика» для школьников пройдет в дни весенних каникул с 27 по 29 марта. Псковский государственный университет приглашает школьников на дополнительную образовательную программу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

27 марта в 15.00 на базе ПсковГУ пройдут первые занятия по различным иностранным языкам.

В программе занятия:

15.00 – 16.00 - презентация-знакомство «Welcometotheworldoflanguages»

16.00 – 16.45 - Датский язык

16.45 – 17.15 - Вьетнамский язык

17.15 – 18.30 - Английский язык

Главная цель - познакомить школьников с многообразием языков, культур и привлечь их к изучению иностранных языков.

Участие в программе платное. По всем вопросам обращаться по телефонам 79-78-77, 79-76-95.