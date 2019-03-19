ПсковГУ приглашает школьников на дополнительную образовательную программу «Языковая мозаика»

«Языковая мозаика» для школьников пройдет в дни весенних каникул с 27 по 29 марта. Псковский государственный университет приглашает школьников на дополнительную образовательную программу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.
27 марта в 15.00 на базе ПсковГУ пройдут первые занятия по различным иностранным языкам.
В программе занятия:
Главная цель - познакомить школьников с многообразием языков, культур и привлечь их к изучению иностранных языков.
Участие в программе платное. По всем вопросам обращаться по телефонам 79-78-77, 79-76-95.