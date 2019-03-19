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Inclusive Open Air: онлайн-площадка для обсуждения вопросов инклюзивного образования начинает работу в ПсковГУ

Псковский государственный университет присоединяется к работе Открытой дискуссионной площадки Inclusive Open Air на базе Ресурсного учебно-методического центра Северо-Западного федерального округа Череповецкого государственного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Площадка призвана обеспечить обмен мнениями и опытом по темам, наиболее значимым для сферы специального и инклюзивного образования. С марта по ноябрь в режиме дистанционного участия ведущие специалисты России и стран ближнего зарубежья обсудят вопросы профориентации, образования и трудоустройства инвалидов, проблемы готовности кадров к инклюзивному высшему образованию.

К работе площадки также присоединяются другие вузы-партнеры РУМЦ из субъектов Северо-Западного федерального округа, вузы из стран – участников Общественного совета базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и специального образования.Открытая дискуссионная площадка «Inclusive Open Air» проводится в дистанционном формате на площадках I-mind.

27 марта состоится первая дискуссия на тему «Психолого-педагогическое сопровождение образования студентов с ОВЗ и инвалидностью».

Темы дискуссий:

Психолого-педагогическое сопровождение образования студентов с ОВЗ и инвалидностью.

Проблемы и перспективы профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Проблемы и перспективы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере образовательной и социальной инклюзии.

Проблемы и перспективы сопровождения трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью.

К участию в дискуссионной площадке приглашаются руководители и управленцы, педагоги и специалисты системы дошкольного, школьного, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, специалисты социальной сферы и здравоохранения, представители общественных и некоммерческих организаций, в том числе родительских сообществ.