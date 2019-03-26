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Вопросы обучения лиц предпенсионного возраста обсудили в ПсковГУ

28 марта в ПсковГУ прошел круглый стол «Обучение лиц предпенсионного возраста» для руководителей и сотрудников кадровых служб организаций города Пскова и Псковской области. В работе круглого стола приняли участие представители организаций города Пскова, Великих Лук и Дно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Открыла круглый стол заместитель директора института непрерывного образования Наталья Милька. Она отметила актуальность обучения лиц предпенсионного возраста и участие ПсковГУ в программе профессионального обучения и дополнительного образования для граждан предпенсионного возраста.

Гости круглого стола, представители Областного центра занятости населения Елена Рамазанова и Виктория Макаришина рассказали об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан (лиц) предпенсионного возраста на 2019 год на территории Псковской области.

В свою очередь заместитель директора института непрерывного образования ПсковГУ Оксана Негина отметила возможности участия предприятий области в данной программе, а также рассказала об условиях, формах и видах профессионального обучения граждан предпенсионного возраста, механизмах реализации обучения, в том числе с возмещением затрат работодателю на организацию профессионального обучения данной категории лиц. В своем выступлении она обратила внимание на возможности опорного университета при разработке программ под «заказ» предприятия.

Напомним, в марте врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева и директор Областного центра занятости населения Вадим Лаптев подписали двустороннее соглашение, согласно которому ПсковГУ разработает новые образовательные программы в рамках реализации национального проекта «Демография». Реализация федеральной целевой программы «Старшее поколение» позволит жителям региона предпенсионного возраста повысить свою квалификацию и получить дополнительное профессиональное образование.