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ПсковГУ приглашает повысить квалификацию по программе «Соцсети и эмоционально-поведенческие расстройства у школьников»

Псковский государственный университет приглашает на обучение по программе повышения квалификации «Социальные сети и эмоционально-поведенческие расстройства у школьников: профилактика и коррекция». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования, курс рассчитан на 72 часа.

На обучение приглашаются педагоги, психологи, а также студенты педагогических и психологических направлений подготовки.

Начало обучения – по мере набора группы.

Стоимость обучения – 6 500 рублей.

По окончании курса обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Предварительная запись по телефону: 79-76-95 или по e-mail: fpkpskov@mail.ru.