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ПсковГУ приглашает на День открытых дверей программ магистратуры

29 апреля Псковский государственный университет проводит День открытых дверей программ магистратуры ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

На дне открытых дверей посетители смогут:

- Узнать, какие программы магистратуры предлагает ПсковГУ в 2019 году;

- Разобраться, какие преимущества дает диплом магистра;

- Уточнить, какие документы нужны для поступления на вторую ступень высшего образования;

- Задать любые интересующие вопросы

Всех желающих узнать о магистратуре приглашают 29 апреля в 18.00 в главный корпус ПсковГУ (г. Псков, пл. Ленина, 2, актовый зал)

Ответы на самые популярные вопросы о поступлении на вторую ступень высшего образования можно получить здесь