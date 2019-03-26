ПсковГУ приглашает на День открытых дверей программ магистратуры

29 апреля Псковский государственный университет проводит День открытых дверей программ магистратуры ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.
На дне открытых дверей посетители смогут:
- Узнать, какие программы магистратуры предлагает ПсковГУ в 2019 году;
- Разобраться, какие преимущества дает диплом магистра;
- Уточнить, какие документы нужны для поступления на вторую ступень высшего образования;
- Задать любые интересующие вопросы
Всех желающих узнать о магистратуре приглашают 29 апреля в 18.00 в главный корпус ПсковГУ (г. Псков, пл. Ленина, 2, актовый зал)
Ответы на самые популярные вопросы о поступлении на вторую ступень высшего образования можно получить здесь