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ПсковГУ приглашает на профориентационный цифровой урок для школьников с ОВЗ и инвалидностью

22 апреля в 13.00 состоится цифровой урок «Как правильно выбрать профессию и вуз» в рамках акции «Мои профессиональные ориентиры». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

Ресурсный учебно-методический центр Северо-Западного федерального округа по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Череповецкий государственный университет (РУМЦ СЗФО ЧГУ) приглашает принять участие школьников с инвалидностью и ОВЗ и их родителей.

В режиме вебинара школьники и их родители узнают, как учесть состояние здоровья при выборе будущей профессии, какие современные цифровые сервисы могут помочь выбрать профессию и вуз, к кому обратиться за помощью в период приемной кампании и на какие виды помощи можно рассчитывать, выбирая место обучения.

Дата и время проведения: 22 апреля с 13.00 до 14.00. Формат: дистанционный

На мероприятие необходимо зарегистрироваться. Телефон для справок 8 800 550-19-35

Вебинарная платформа: Мираполис. Ссылка для подключения здесь

Все зарегистрированные участники получат материалы встречи, возможность просмотра записи мероприятия и сертификаты.

Участие в мероприятии бесплатное.

Напоминаем, что Череповецкий государственный университет является ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Северо-Западного федерального округа (РУМЦ СЗФО ЧГУ). В соответствии с соглашением о сотрудничестве с РУМЦ СЗФО ЧГУ Псковский государственный университет включен в систему РУМЦ и участвует в системной деятельности по реализации и развитию инклюзивного образования.