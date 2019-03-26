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Участники академии молодых предпринимателей защитили свои бизнес-проекты

23 апреля состоялся финал образовательной программы «Академия молодых предпринимателей». Участники представляли и защищали свои проекты, которые рождались в процессе обучения под чутким руководством наставников или «академиков». Работы оценивались по трем основным критериям: содержание и проработанность проекта, актуальность и перспективность и качество презентации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

На протяжении 3 месяцев начинающие предприниматели и те, кто еще не начал своё дело (студенты выпускных курсов) получали практический опыт от успешных бизнесменов Псковской области.

На защите проектов бизнес идеи обрели фундамент и превратились в полноценные бизнес проекты. Участники образовательной программы отстаивали проделанную работу перед известными бизнесменами региона.

Одним из таких проектов стала мастерская одежды Lubo-Dorogo Manufacture, которая занимается индивидуальным пошивом одежды, предоставляет услуги по ремонту одежды и обуви, химчистки. Но представитель мастерской, Татьяна Гаврилова, представляла не просто свою мастерскую, а новый проект, который будет реализовываться на базе Lubo-Dorogo Manufacture. Фирма планирует внедрять этнические русские мотивы в современную моду. На данный момент разработана коллекция рубах в русском стиле. «Идея о традиционной составляющей в гардеробе современного человека постоянно жила во мне», - говорит Татьяна Гаврилова. Автор проекта предполагает, что в преддверии Ганзейских дней такая одежда будет актуальна и для туристов, желающих увезти с собой частичку России, и среди жителей Пскова, которые хотели бы себя репрезентировать таким образом.

Андреев Артем представил членам жюри проект «Единый сервис доставки» по оказанию курьерских услуг бизнесу и населению. Он хочет воплотить свои бизнес идею в жизнь и открыть единый сервис доставки в Пскове. Главным конкурентным преимуществом молодой предприниматель выделяет сотрудничество с компаниями из разных сфер бизнеса. «Я хочу, чтобы каждый собственник бизнеса, менеджер или обычный человек, когда у него возникает потребность в доставке, знал, что у него в городе существует компания, которая готова решить его проблемы в этой сфере, а моя рекламная компания не даст и шанса человеку потратить своё время для поиска телефона, по которому можно позвонить», – отметил Артём. Ещё одним отличием от конкурентов была названа услуга «Курьер на час». Начинающий предприниматель представил членам жюри свой маркетинговый план и обозначил перспективы развития. «Маркетинг и качественный сервис – это главный рычаг управления моего бизнеса, за которым я буду внимательно следить и модернизировать», – подчеркнул выпускник образовательной программы.

«Академия молодых предпринимателей» - это настоящий трамплин для будущего бизнеса Псковской области, площадка нетворкинга, где возможно поднять свою бизнес-идею на новый уровень и развиться личностно самому.

Напомним, что «Академия молодых предпринимателей» – это образовательная программа для молодых предпринимателей и тех, кто только задумывается о предпринимательской деятельности, функционирующая на базе Псковского государственного университета.