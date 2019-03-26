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Для тех, кто мечтает учиться за границей: ПсковГУ предлагает программы академической мобильности

Обучение за границей дает возможность не просто получить академические знания – оно расширяет кругозор в целом, дает возможность узнать, как специальность изучается в других странах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, в будущем, благодаря участию в программах академической мобильности и приобретенным знаниям, можно выделиться на рынке труда.

ПсковГУ предлагает подробнее познакомиться с актуальными программами академической мобильности ПсковГУ на сайте университета в разделе Международная деятельность. Банк программ пополняется каждую неделю.