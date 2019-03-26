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На базе ПсковГУ организованы экспресс-курсы для методистов, классных руководителей и школьных психологов

На базе ПсковГУ организованы экспресс-курсы для методистов, классных руководителей и психологов образовательных учреждений, направленные на повышение квалификации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 19 июня, сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе совещания в прокуратуре Псковской области по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также преступлений в отношении несовершеннолетних.

Александр Седунов отметил, что в 2016 году был проведен тотальный контроль воспитательных систем в образовательных учреждениях, в новом учебном году также планируется повторить данное мероприятие.

По его словам, в Псковской области на данный момент работает 181 педагог-психолог. К примеру, в пяти школах Печорского района отсутствуют данные специалисты.

Положительным моментом Александр Седунов назвал 96-процентный охват муниципальных и государственных общеобразовательных организаций области школьными службами медиации. Ежегодно в такие службы поступает более 300 заявок.

В целях оказания методической поддержки для специалистов служб медиации (примирения) организовываются курсы повышения квалификации, обучающие семинары.