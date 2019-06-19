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ПсковГУ объявляет набор на программу «Корпоративный юрист»

Юридический факультет совместно с институтом непрерывного образования ПсковГУ объявляет набор на программу профессиональной переподготовки «Корпоративный юрист». Объем программы составляет 320 часов.

Целью реализации программы является формирование и развитие у слушателей компетенций, позволяющих успешно реализовывать профессиональную деятельность в области юриспруденции.

Результатом освоения программы профессиональной переподготовки должно стать получение слушателями новой квалификации «Юрист», дающей право на занятие, связанными с этой квалификацией видами профессиональной деятельности, такими как юридическая деятельность в организациях, частная юридическая практика.

Слушателями программы могут быть лица, имеющие или получающие высшее или среднее профессиональное образование. Занятие проводятся 2-3 раза в неделю в вечернее время. Занятия будут проводить высококвалифицированные преподаватели юридического факультета ПсковГУ.

По окончанию обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Запись на программу осуществляется в институте непрерывного образования по адресу: г. Псков, ул. Л. Толстого, д.4, корпус 1, каб.33, тел. (8112)79-76-16 - Негина Оксана Витальевна.