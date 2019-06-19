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ПсковГУ приглашает на курс по моделированию и пошиву женской одежды

Занятия проходят в мастерской вуза на современном оборудовании. Курс обучения рассчитан на начинающих и предусмотрен пошив трех изделий. Для данных изделий в необходимом объеме будут изучены конструирование, моделирование и технология пошива. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в университете, практические занятия с индивидуальным подходом к возможностям и интересам слушателей составляют основу программы.

Занятия ведёт старший преподаватель кафедры дизайна и технологии обработки материалов Наталья Елисеева.

Стоимость обучения 9 000 рублей. Дата проведения курса: сентябрь-декабрь

Занятия в группах - утро и вечер по будням; по воскресеньям. По окончании курса выдается сертификат.

Часто задаваемые вопросы:

1. Сколько человек будет в группе?

Численность группы: 7-10 человек.

2. Возможна ли оплата частями?

Да, возможна. Первый взнос составляет 5000 рублей и выплачивается до начала занятий, полный расчёт - до 01 ноября 2019.

3. Где взять оборудование и инструменты? У меня нет швейной машины.

Основа курса - практическая работа в мастерской вуза. Мастерская университета укомплектована швейными машинами бытовыми и промышленными, оверлоками, гладильными досками с утюгами. Есть нитки белые и чёрные, мел, булавки портновские.

О любимой игле и ножницах каждая мастерица хлопочет сама.

Для пошива образцов ткань есть, для личных изделий все подбирают и покупают сами слушатели.

Если дома нет швейной машины, слушатели работают на оборудовании мастерской. Программные 3 изделия выполнить успевают, проверено. В процессе работы решают, какая техника нужна.

4. Сколько изделий я успею сшить за курс?

Обязательны 3 изделия. Больше сшить можно, ограничения нет. Зависит от желания, усердия и возможностей мастерицы.

Контакты:

Телефоны: 8-953-253-50-99; 8-911-358-24-64

Адрес: г. Псков, ул. Красноармейская, 1

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