ПсковГУ приглашает на курс по моделированию и пошиву женской одежды

Занятия проходят в мастерской вуза на современном оборудовании. Курс обучения рассчитан на начинающих и предусмотрен пошив трех изделий. Для данных изделий в необходимом объеме будут изучены конструирование, моделирование и технология пошива. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в университете, практические занятия с индивидуальным подходом к возможностям и интересам слушателей составляют основу программы.
Занятия ведёт старший преподаватель кафедры дизайна и технологии обработки материалов Наталья Елисеева.
Стоимость обучения 9 000 рублей. Дата проведения курса: сентябрь-декабрь
Занятия в группах - утро и вечер по будням; по воскресеньям. По окончании курса выдается сертификат.
Часто задаваемые вопросы:
1. Сколько человек будет в группе?
Численность группы: 7-10 человек.
2. Возможна ли оплата частями?
Да, возможна. Первый взнос составляет 5000 рублей и выплачивается до начала занятий, полный расчёт - до 01 ноября 2019.
3. Где взять оборудование и инструменты? У меня нет швейной машины.
Основа курса - практическая работа в мастерской вуза. Мастерская университета укомплектована швейными машинами бытовыми и промышленными, оверлоками, гладильными досками с утюгами. Есть нитки белые и чёрные, мел, булавки портновские.
О любимой игле и ножницах каждая мастерица хлопочет сама.
Для пошива образцов ткань есть, для личных изделий все подбирают и покупают сами слушатели.
Если дома нет швейной машины, слушатели работают на оборудовании мастерской. Программные 3 изделия выполнить успевают, проверено. В процессе работы решают, какая техника нужна.
4. Сколько изделий я успею сшить за курс?
Обязательны 3 изделия. Больше сшить можно, ограничения нет. Зависит от желания, усердия и возможностей мастерицы.
Контакты:
Телефоны: 8-953-253-50-99; 8-911-358-24-64
Адрес: г. Псков, ул. Красноармейская, 1
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