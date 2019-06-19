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ПсковГУ объявляет набор на программу «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Псковский государственный университет объявляет набор на программу «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, образование по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в ПсковГУ направлено на получение фундаментальных знаний, позволяющих подготовиться к осуществлению нового вида профессиональной деятельности, в качестве профессионального бухгалтера.

Пройти обучение по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту могут все те, кто имеет среднее профессиональное или высшее образование по любому профилю и желает получить квалификацию бухгалтера.

Объем программы составляет 500 часов.

Результатом освоения программы профессиональной переподготовки должно стать получение слушателями новой квалификации «Бухгалтер», дающей право на занятие, связанными с этой квалификацией видами профессиональной деятельности.

Стоимость обучения - 35 000 руб.

Срок обучения - 1 год. По окончанию обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Руководитель программы - доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой учёта, анализа и налогообложения Светлана Егорова.

Занятия проводят ведущие преподаватели кафедры учёта, анализа и налогообложения, а также ведущие практики – главные бухгалтеры, финансисты, аудиторы, налоговые консультанты.

Оплата может быть разбита на 4 платежа. Как правило, это прописывается в договоре на обучение.

Занятия проводятся 2 раза в неделю с 18.00 до 21.00.

Запись на программу осуществляется в институте непрерывного образования по адресу: г. Псков, ул. Л. Толстого, 4, корпус 1, каб.34, тел. (8112)79-76-16, (8112)79-76-22.