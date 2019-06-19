Китайский с нуля: ПсковГУ приглашает на языковые курсы

Центр языковой подготовки ПсковГУ открывает набор на курсы китайского для начинающих. Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время (с 19:00). Курс состоит из ста часов обучения, стоимость составляет 13 000 рублей.
Зачем учить китайский?
- В современном мире одно из важнейших качеств – умение быстро находить нужную информацию. В Китае многие популярные сайты заблокированы, поэтому хорошо развиты свои внутренние информационные ресурсы, на которых можно найти уникальную информацию и только на китайском языке.
- Китайский язык очень сильно связан с китайской культурой, потому что это один из самых древних живых языков. Изучая его, вам придётся узнать много интересного про совершенно другую культуру и столкнуться с абсолютно иной логикой.
- Развитие российско-китайский отношений – одно из ключевых направлений внешних политик обеих стран. Специалисты с хорошим знанием китайского языка сейчас востребованы, а в будущем будут ещё более востребованными. Если вы знаете китайский язык, у вас в разы увеличиваются шансы устроиться в международной сфере. Идеальный сценарий – если у вас есть какая-то специальность, плюс знание китайского. Ибо сам язык – это не специальность, это инструмент
- Учитывая стремление современных родителей всячески развивать своих детей, количество школ и университетов с изучением китайского, в ближайшем будущем специалистов со знанием языка будет всё больше и больше. К тому времени, как это станет нормой и частым требованием к резюме, нужно начинать изучение прямо сейчас.
- Еще слишком мало китайцев знает английский язык. Если вы приехали в страну путешествовать без гида, столкнётесь со множеством языковых трудностей. Разговорники не помогут: в китайском почти нет похожих на русские звуки и выговорить их без тренировки очень сложно. А неумение произносить и различать тоны сведёт все попытки объясниться на нет.
- Изучение китайского языка не только поддерживает ясность ума, но и развивает его. Особенно улучшается визуальная и ассоциативная память, развивается фантазия и интеллект в целом.
Запись по телефону: 79-78-77.