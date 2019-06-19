ПсковГУ открыл первый в регионе молодежный инжиниринговый центр

Китайский с нуля: ПсковГУ приглашает на языковые курсы

ПсковГУ объявляет набор на программу «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

В ПсковГУ появится новый проректор по научной работе

С 6 сентября на строительство кампуса ПсковГУ выходит новый подрядчик

Наталья Ильина: Все сотрудники ПсковГУ будут работать по эффективному контракту

В ПсковГУ абитуриенты подали на 32% больше заявлений, чем в прошлом году

Врио ректора ПсковГУ: Устроив 1 сентября в новом формате, мы показали, чем можем быть интересны

В колледж ПсковГУ поступило на 20% абитуриентов больше, чем в прошлом году