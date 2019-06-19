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ПсковГУ приглашает на программу профессиональной переподготовки «Прикладная психология»

В понедельник, 14 октября, в 17.45 по адресу: Псков, улица Некрасова, 24, аудитория 16 состоится организационное собрание слушателей программы профессиональной переподготовки «Прикладная психология».

ПсковГУ приглашает на обучение лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Объем программы составляет 636 часов, период обучения: октябрь 2019 – октябрь 2020 года.

Стоимость обучения: 39 000 рублей. Оплата может быть разбита на 3 платежа. Как правило, это прописывается в договоре на обучение.

Руководителем программы является доцент кафедры психологии и дефектологии.Екатерина Ковалевская. доцент кафедры психологии и дефектологии. Занятия проводят ведущие преподаватели кафедры психологии и дефектологии, а также практикующие специалисты в данной области.

Результатом освоения программы профессиональной переподготовки должно стать получение слушателями новой квалификации «Психолог», дающей право на ведение профессиональной деятельности в сфере практической психологии.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 79-76-95 или электронной почте: fpkpskov@mail.ru.