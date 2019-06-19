ПсковГУ приглашает учащихся 9 классов на курсы по подготовке к сдаче ОГЭ

Псковский государственный университет приглашает учащихся 9 классов на курсы по подготовке к сдаче ОГЭ.
Специалисты подобрали лучшие материалы для подготовки к сдаче экзаменов на высокие баллы, ведь от ваших результатов зависит репутация наших курсов. На наших занятиях мы поможем вам повысить и систематизировать ваши знания, будем заниматься детальным разбором экзаменационных заданий, выполнением тренировочных тестов, знакомиться с критериями оценки выполненных заданий, чтобы успешно сдать ОГЭ.
Занятия проводят опытные преподаватели ПсковГУ:
Часто задаваемые вопросы:
1) По каким дисциплинам можно подготовиться? Русский язык, математика, физика, обществознание, история.
2) Численность группы? До 10 человек
3) Стоимость обучения? 5000 рублей за весь курс
Срок обучения: с октября по апрель
Количество часов по предмету: 40
Справки по телефону: 79-78-78
Запись по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, 4а, корп. 3, каб. 3