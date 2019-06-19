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ПсковГУ приглашает учащихся 9 классов на курсы по подготовке к сдаче ОГЭ

Псковский государственный университет приглашает учащихся 9 классов на курсы по подготовке к сдаче ОГЭ.

Специалисты подобрали лучшие материалы для подготовки к сдаче экзаменов на высокие баллы, ведь от ваших результатов зависит репутация наших курсов. На наших занятиях мы поможем вам повысить и систематизировать ваши знания, будем заниматься детальным разбором экзаменационных заданий, выполнением тренировочных тестов, знакомиться с критериями оценки выполненных заданий, чтобы успешно сдать ОГЭ.

Занятия проводят опытные преподаватели ПсковГУ:

Доцент кафедры теории и методики естественно-математического образования, кандидат педагогических наук Лариса Сергеева

Преподаватель русского языка, член предметной комиссии Псковской области по проверке выполнения заданий экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку Людмила Никитина

Старший преподаватель кафедры отечественной истории, заместитель декана по учебной работе Татьяна Филиппова

Кандидат физико-математический наук, доцент кафедры физики, член предметной комиссии Псковской области по проверке выполнения заданий экзаменационных работ ЕГЭ по физике Сергей Трифонов

Часто задаваемые вопросы:

1) По каким дисциплинам можно подготовиться? Русский язык, математика, физика, обществознание, история.

2) Численность группы? До 10 человек

3) Стоимость обучения? 5000 рублей за весь курс

Срок обучения: с октября по апрель

Количество часов по предмету: 40

Справки по телефону: 79-78-78

Запись по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, 4а, корп. 3, каб. 3