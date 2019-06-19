ПсковГУ приглашает 10-классников в «Школу успешного абитуриента»

Псковский государственный университет приглашает учащихся 10 классов на обучение по программе «Школа успешного абитуриента».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в университете, преподаватели ПсковГУ помогут повысить и систематизировать знания школьной программы.
Подготовка к физике пройдет под руководством старшего преподавателя кафедры физики Алексея Лукина, к математике учащихся подготовит лаборант кафедры математики и методики обучения математике Оксана Филиппова.
На занятиях будет проходить разбор экзаменационных заданий и выполнение тренировочных тестов ЕГЭ.
Часто задаваемые вопросы:
1) Предусмотрена ли на этих курсах подготовка к ЕГЭ? Да. Курс предусматривает углубленное изучение школьной программы и подготовку к ЕГЭ.
2) Стоимость обучения? 5000 рублей за весь курс
3) Продолжительность курса? Срок обучения: с ноября по апрель
Количество часов по предмету: 40 часов
Справки по телефону: 79-78-78
Запись по адресу: Псков, ул. Льва Толстого 4а, корп. 3, каб. 3.