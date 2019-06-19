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ПсковГУ приглашает 10-классников в «Школу успешного абитуриента»

Псковский государственный университет приглашает учащихся 10 классов на обучение по программе «Школа успешного абитуриента».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в университете, преподаватели ПсковГУ помогут повысить и систематизировать знания школьной программы.

Подготовка к физике пройдет под руководством старшего преподавателя кафедры физики Алексея Лукина, к математике учащихся подготовит лаборант кафедры математики и методики обучения математике Оксана Филиппова.

На занятиях будет проходить разбор экзаменационных заданий и выполнение тренировочных тестов ЕГЭ.

Часто задаваемые вопросы:

1) Предусмотрена ли на этих курсах подготовка к ЕГЭ? Да. Курс предусматривает углубленное изучение школьной программы и подготовку к ЕГЭ.

2) Стоимость обучения? 5000 рублей за весь курс

3) Продолжительность курса? Срок обучения: с ноября по апрель

Количество часов по предмету: 40 часов

Справки по телефону: 79-78-78

Запись по адресу: Псков, ул. Льва Толстого 4а, корп. 3, каб. 3.