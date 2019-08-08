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Кикоинский класс в Пскове: Для кого, зачем и почему

03.09.2019 16:39|ПсковКомментариев: 4

В понедельник за парты сели первые ученики Кикоинского класса. Рассказываем простым языком, что это за класс, чему дети будут учиться, и зачем это нужно.

Почему класс Кикоинский? 

Исаак Кикоин - российский академик, физик-ядерщик - провёл детство в Пскове и учился в школе №1. Первая школ города Пскова выпустила много выдающихся личностей - здесь учился писатель Вениамин Каверин, микробиолог Лев Зильберг, архитектор-реставратор Юрий Спегальский, основатель комсомольского движения Леон Поземский.

Новый проект ориентирован на воспитание у детей исследовательской культуры и любви к наукам. Проект реализуется в рамках договоренностей между администрацией области, ПсковГУ и Курчатовским институтом на базе школы №1.

Что особенного в программе? 

Кроме основных образовательных дисциплин учащиеся будут осваивать дополнительные модули в области естественных наук.

По словам президента РФ Владимира Путина, настала необходимость внедрять природоподобные технологии, которые позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. «Для этого у человечества есть интеллектуальный потенциал», - утверждает Президент. Учащиеся Кикоинского класса – и есть этот потенциал, школьники с новым типом мышления. Это проект конвергентного обучения.

Что это значит?

Конвергенция - (от лат. convergo - «сближаю») - означает процесс сближения, схождения (в разном смысле), слияние всего разного, непохожего в чём-то одном. Конвергентное обучение - это проект, направленный на формирование такой междисциплинарной образовательной среды, как на уроке, так и во внеурочной деятельности, в которой школьники будут воспринимать мир как единое целое, а не как школьное изучение отдельных дисциплин.

Как попасть в Кикоинский класс? 

Одно из главных отличий Кикоинского класса от профильных в том, что это общеобразовательный класс. «Кикоинский» компонент реализуется в рамках внеурочной деятельности.

Соответственно, какие-либо вступительные испытания отсутствуют, как и «профильность»: программа Кикоинского класса направлена на синтез дисциплин.

Какие дисциплины будут синтезировать? 

Кикоинский компонент» включает 2 уровня. Первый уровень – учебные модули, разработанные в контексте образовательной программы естественнонаучных предметных дисциплин. Для 5 класса такими дисциплинами являются биология и география. Второй уровень – это дополнительные модули - исследовательский и историко-патриотический. Дети узнают о великих российских естествоиспытателях и сами попробуют себя в качестве исследователей.

По каждому модулю будут проводиться теоретические и практические занятия. Например, в модуле «Планета земля во вселенной. Основные этапы эволюции земли» запланированы занятия по различным темам. Некоторые из них связаны с физикой, другие – с биологией или географией. О формировании планеты Земля и ее оболочек пятиклассникам расскажет учёный-географ из ПсковГУ, а о возникновении жизни на Земле и многообразии её форм – ученый-биолог. Для проведения внеурочных занятий будут использоваться лаборатории ПсковГУ и площадка Кванториума, где дети смогут создавать свои собственные метапредметные проекты.

А дети не будут перегружены?

Нет, количество часов, включая внеурочные, не превышает допустимые пределы. К тому же, дети будут заниматься на площадках вне школы – в лабораториях ПсковГУ и Кванториуме. Никаких занятий по субботам – 5-дневная учебная неделя сохранится.

Организаторы проекта – Курчатовский институт, ПсковГУ, школа и Кванториум. Кто за что отвечает?

Курчатовский институт – работодатель проекта. Они курируют весь процесс и предоставляют необходимое оборудование. На базе учебного учреждения также будут проводиться курсы повышения квалификации для псковских педагогов.

«Для Курчатовского института «кикоинский класс» — уникальный опыт, потому что ранее наши специалисты начинали работать с учениками 8-х классов и старше. Результатом работы должны стать выпускники широкого профиля, которые могут свободно применять свои знания в повседневной жизни. Образовательная программа ориентирована на схему «школа-вуз-работодатель». Надеемся, что здесь вырастут новые ученые, которые оставят свой след в истории», — отметила начальник управления по образовательной и молодежной политике Курчатовского института Надежда Чубова.

ПсковГУ – главный разработчик образовательной программы. Преподаватели университета будут работать с детьми в лабораториях университета. Их много – лаборатория общей физики, нанотехнологий, физиологии растений и микробиологии, анатомии человека и молекулярной биологии, цитологии и гистологии, геологии и почвоведения и другие. Учёные вуза – географы, биологи, физики, в дальнейшем и химики – будут рассказывать детям об окружающем мире в понятной пятикласснику форме и с наглядными примерами и заданиями.

Кванториум – проектная площадка. Здесь будет рождаться продукт учебной деятельности – что-то, что можно потрогать, показать, применить в жизни и гордиться.

На открытии Кикоинского класса присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель директора по образовательной деятельности и молодежной политики Курчатовского института Андрей Николаенко, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, а также представители органов исполнительной власти города и региона. Уникальный образовательный проект создан при поддержке Администрации Псковской области, Курчатовского института и ПсковГУ.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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