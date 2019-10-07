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Будущий педагог должен знать о том, как работать в школе, с первых курсов - проректор ПсковГУ

Важно, чтобы студент уже с начальных курсов был погружен в процессы, которые происходят в реальной школе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, так сформулировала основную задачу стратегии подготовки педагогических кадров в ПсковГУ проректор по учебной работе университета Ольга Серова на семинаре-совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Псковской области.

«Мы предлагаем сегодня три модели включения студентов, прежде всего педагогического направления, в организацию «непрерывной» практики - базовая, целевая и «Земский учитель», - поделилась она.

По словам спикера, базовая модель предполагает на первых двух курсах учебную практику, предметную и вожатскую, но начиная с 3 и 4 курса студент один день в неделю должен посвятить школе, должен стать «тенью» учителя. «Эта модель, конечно, должна быть принята школой. Если школе не нужен такой студент - конечно, ни одна модель не жизнеспособна», - подчеркнула проректор университета.

Целевая «непрерывная» практика означает закрепление за базовой школой уже на первом курсе, наличие индивидуальной программы практической подготовки и раннее трудоустройство. «По такой системе работают наши соседи-белорусы», - отметила Ольга Серова.

Третья модель связана с реализацией концепции «Земский учитель», созданной для школ отдаленных районов, с выездами студентов на места «бригадным подрядом» или индивидуально, по запросу от муниципалитета. Таким студентам предоставят особый график обучения и зарплату в 10-15 тысяч рублей.

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Напомним, семинар-совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Псковской области проходит сегодня, 10 октября, в Псковском государственном университете. На встрече цель которой сформулировать отраслевой заказ на федеральном, региональном, муниципальном уровне и уровне школ, присутствуют около двухсот педагогов региона.