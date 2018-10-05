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VIII Псковские международные краеведческие чтения пройдут на базе ПсковГУ

VIII Псковские международные краеведческие чтения, посвященные 1115-летию первого упоминания Пскова в летописи и сохранению его культурно-исторического наследия, пройдут 12 и 13 октября на базе Факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ на ул. Советской, 21. Об этом Псковской Ленте новостей сообщила Тамара Вересова, председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России, член Совета Союза краеведов России

Дата их проведения была объявлена ровно год назад в этих же стенах: проводить краеведческую конференцию в первые выходные октября - почти 10-летняя традиция. «И лишь в прошлом году мы отнесли ее на неделю вперед – исключительно ради того, чтобы принять у себя гостей, руководителей Международного фестиваля авторской песни «Музыка листопада» (Тарту), выступивших в Колледже искусств с программой "Поговорим с тобой…"», - рассказала Тамара Вересова.

В этом году, как и прежде, из разных уголков страны (Челябинска, Орла, Ивановской области, Владимира, Петербурга и Москвы) в Псков приезжают исследователи, владеющие псковской тематикой, тем самым помогая нам восстанавливать подлинную историю края. С первых Краеведческих чтений 2010 года в них обязательно принимают участие представители Белоруссии, Латвии, Эстонии, а в этом году к ним присоединилась и Литва: Надежда Петраускене и Эллина Аверина, директор и научный сотрудник Музея А.С. Пушкина в Маркутье (Вильнюс).

За время существования Псковского регионального отделения Союза краеведов России и проведения конференций было открыто много новых имен, чаще незаслуженно забытых или преднамеренно вычеркнутых из истории нашего малого и большого Отечества. В рамках Чтений обязательно презентуются новинки краеведческой литературы. В этом году – это книга Валерия Сергеева «Евгений Климов», только что выпущенная московским издательством «Русский Путь», и презентация ее не случайно пройдет в Приказной палате, от которой всего несколько десятков шагов до главной работы художника – его мозаичной иконы «Троица», что над Троицкими воротами Крома. Презентация пройдет на фоне выставки его работ, подаренных Алексеем Евгеньевичем Климовым (США, Покипси), сыном художника Музею-заповеднику. На конференции прозвучит 74 доклада, два дня одновременно будет работать три секции – «Имя в истории края, России» (2 дня), «Российско-балтийское порубежье: пересечение судеб и культур», «Малоизвестные страницы истории Псковской земли», «Природное, культурно-историческое наследие и туризм» и «Краеведение как наука. История и современная деятельность краеведческих сообществ».