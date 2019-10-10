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Институт математического моделирования и игропрактики провел первые занятия по геймификации за рубежом

Автор и разработчик игр, эксперт в области игропрактики, руководитель рабочей группы по созданию Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Алексей Ильин вместе со своим коллегой Иваном Мурынка провели 2 дня интенсива по игропрактике в Частной Московской Международной Школе (Özel Moskova Milletlerarası Okulu) в городе Анталья, Турция, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Алексей Ильин также рассказал школьникам о новых программах бакалавриата ПсковГУ «Игропрактика и математическое моделирование» и «Теория игр и технологии цифровой экономики», и пригласил поступать на них в следующем учебном году.

«Встреча вызвала живой интерес, – отмечает Алексей Ильин. – Замечательные ребята, имеющие культурные ключи к русскому и тюркскому миру, увидели возможности, которые открывает мир цифровой трансформации и игропрактики. Надеюсь, это выльется в их проекты и бизнес-стартапы».

Алексей Ильин планирует весной посетить и другие русские школы в Турции, которые являются опорной площадкой Россотрудничества по работе с соотечественниками, а также принять участие во Всетурецком молодежном форуме в 2020 году.

Напомним, Институт математического моделирования и игропрактики ПсковГУ ведёт подготовку по математике, в том числе и педагогического направления. Впервые в стране разработаны образовательные программы по подготовке специалистов-игропрактиков, обеспечивающих внедрение элементов геймофикации как в процесс управления бизнесом, так и в педагогическую сферу деятельности.