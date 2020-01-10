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Наталья Ильина: Смена «Кампус» - начало глобальных перемен в сфере математического образования в области

Тематическая смена «Дискретная математика, информатика, цифровые технологии. Шаг в будущее» проекта «Кампус» подведет итоги в эту среду, 22 января. Зимняя школа проходит в ПсковГУ с 13 по 22 января. Впервые смена проходила на площадке вуза. Об итогах смены, договоренностях с коллегами из МФТИ и новой системе взаимодействия школ и вуза в области математического образования рассказывает врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

«Минпросвещения РФ одобрило нашу программу - зимнюю школу по дискретной математике информатике, цифровым технологиям - "Кампус". Нас поддержал партнер - Московский физико-технический институт и, в частности, профессор Райгородский и его коллеги по кафедре, - рассказала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина. – Но это только начало глобальных преобразований в этой сфере».

По словам Натальи Ильиной, вуз предлагает новую схему партнёрства школ и университета в регионе - систему математического образования под разные запросы детей и учителей.

«Мы создаем постоянно действующую очно-заочную школу по математике для школьников, а также формируем новую систему сопровождения учителей, систему повышения квалификации, - отмечает она. – В нашей школе ребята разного уровня подготовки будут учиться как базовой, так и углубленной математике с выходом на олимпиадное движение, международные конкурсы и национальные проекты».

Научными руководителями, действующими наставниками этой школы будут преподаватели МФТИ и профессорско-преподавательский состав Псковского госуниверситета. «Это позволит удерживать высокую федеральную планку внутри региона», - подчеркивает врио ректора.

Благодаря школе будет сформирован список детей, которым школьного уровня преподавания математики недостаточно. Вуз и школы поделят функции между собой: чему-то будут обучать учителя математики в школах, а какие-то темы ребята будут проходить вместе с преподавателями Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ. Работа с учителями будет двусторонней. На основании запросов, которые формируются в школах, университет при кураторстве МФТИ будет проводить повышение квалификации для школьных педагогов.

«В итоге у нас появится система математического образования под разные запросы. Мы повысим балл ЕГЭ по профильной математике и увеличим число региональных участников национальных математических конкурсов», - заключила Наталья Ильина.

Действующая очно-заочная школа по математике охватит не только город Псков, но и весь регион. Прикладным эффектом станет междисциплинарность - добавление информационных технологий, робототехники, дополнительных soft skills, проектная работа.

Добавим, что предложения Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ уже поддержали школьные учителя и комитет по образованию Псковской области.

Напомним, с начала января стартовали 11 смен Кампуса в девяти регионах России. Участниками проектных школ Кампуса молодежных инноваций являются юные исследователи и изобретатели в возрасте от 12 до 17 лет и их родители.

В проекте приняли участие 162 школьника из Пскова, Псковской области и республики Беларусь - победители и участники конкурсных мероприятий по математике, информатике, физике, а также учащиеся, интересующиеся данной предметной областью. На смене ребята решали комбинаторные задачи, исследовали графы, сложные сети и искусственный интеллект. Участники познакомились с высокоуровневым объектно-ориентированным языком программирования Python, цифровыми и сквозными технологиями. Занятия вели лучшие преподаватели ПсковГУ и московского ФизТеха.

«Часть проектов ребят связано с применением нейронных сетей. Один из проектов будет специализироваться на распознавании изображений в видео-потоках и использовании полученных данных в прикладных целях», - отметил один из кураторов смены, старший преподаватель кафедры электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации ПсковГУ Сергей Тращенков.

Итоги тематической смены «Дискретная математика, информатика, цифровые технологии. Шаг в будущее» проекта «Кампус» в ПсковГУ будут подведены 22 января в 11.00 в актовом зале главного корпуса университета. Команды талантливых школьников представят свои итоговые проекты.