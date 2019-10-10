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В ПсковГУ организован Совет молодых ученых

Совет молодых ученых (СМУ) создан в Псковском государственном университете. Уже состоялось первое заседание, на котором была обозначена стратегия работы и проведены выборы председателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Согласно положению, Совет молодых ученых, или СМУ – это постоянно действующий совещательный орган, экспертное сообщество, которое будет выполнять консультативные функции в научно-инновационной и кадровой сферах. Одна из главных целей совета – поддержка научно-технического творчества молодёжи, поиск талантливых исследователей и представление их интересов.

«Совет будет заниматься разработкой предложений о стимулированию молодых учёных, содействовать созданию условий для их профессионального роста, - рассказал проректор ПсковГУ по научной работе Тарас Антал. – Нам нужен задел для кадровой политики, нужно искать и поддерживать тех, кто будет вести научную деятельность в университете в дальнейшем. Экспертное сообщество будет решать проблемы молодых учёных, продвигать эти проблемы на уровень ректората. Например, как улучшить положение молодых ученых, как их дополнительно стимулировать».

Кроме того, совет займётся кадровой политикой: будет помогать молодым научно-педагогическим кадрам закрепиться на рабочих местах и внедрять их результаты исследований.

В совет вошли молодые ученые университета в возрасте до 35 лет. Председателем совета стал старший преподаватель кафедры энергетики и электротехники Сергей Тращенков. Должность заместителя председателя СМУ заняла старший преподаватель кафедры отечественной истории Екатерина Гончарова.



