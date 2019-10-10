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Практические занятия для студентов-медиков ПсковГУ провел профессор из Гомельского университета

Профессор из Гомельского государственного медицинского университета Александр Грицук провел для студентов пятого курса, обучающихся по специальности «Медицинская биохимия», лекционный курс, а также практические занятия и семинары с разбором клинических случаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«На святую Псковскую землю – колыбель исконно русской цивилизации, впервые я прибыл весной 2014 года, встретившись с добрыми, умными профессионалами - энтузиастами. С этого момента началось мое сотрудничество с медицинским факультетом Псковского государственного университета, которое стало доброй традицией», - заявил Александр Гричук на встрече со студентами.

Дальнейшие занятия профессора со студентами ПсковГУ будут посвящены изучению как классических основ клинической и патологической биохимии, так и самых последних достижений биохимии и молекулярной биологии с позиций системной биологии и медицины, биотехнологии и генной инженерии.

Отметим, Александр Грицук – врач-биохимик, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей, биоорганической и биологической химии Гомельского государственного медицинского университета (Беларусь), является членом двух диссертационных советов Беларуси, сотрудничает в составе редакционных коллегий журналов нескольких вузов и научных учреждений России, Беларуси, Украины. Научные интересы профессора - биохимия экстремальных состояний, радиационная биохимия, клиническая биохимия.

Добавим, профилактика, диагностика и лечение заболеваний человека в настоящее время требует от врачей-клиницистов и врачей диагностических специальностей не только узкопрофессиональных, но и системных базовых знаний основ общей, клинической и патологической биохимии, являющихся неотъемлемой частью качественной профессиональной подготовки современных специалистов системы здравоохранения.