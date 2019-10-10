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В ПсковГУ созданы лаборатории для исследований в сфере нанотехнологий и биоинженерии

Псковский государственный университет (ПсковГУ) завершил создание первых пяти научных лабораторий нового типа, в которых будут вестись исследования в области нанотехнологий, экологии, биоинженерии, а также в сфере археологии и экономической безопасности. Научными руководителями лабораторий стали ведущие ученые из Российской академии наук (РАН) и Московского государственного университета (МГУ), сообщил ТАСС проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.



Иллюстрации здесь и далее - группа «ПсковГУ», ВКонтакте

По его словам, открытие таких научных площадок имеет для вуза крайне важное значение, так как на базе лабораторий псковские ученые впервые за всю историю университета смогут проводить «системное повышение своей квалификации и совместные разработки» с коллегами из ведущих вузов страны. Для этого сотрудники ПсковГУ получили доступ к «приборной базе, интеллектуальному потенциалу» российских научных кафедр.

«Мы завершили создание первых пяти лабораторий нового типа. В их числе лаборатория физики, нанокомпозиционных материалов. Ее научным руководителем будет ведущий ученый петербургского физико-технического института РАН. Все эти лаборатории в качестве руководителя имеют ведущих приглашенных ученых. В частности, на базе института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ открыта лаборатория комплексного изучения проблем региональной безопасности, заведующий которой - директор института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов», - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в числе новых - лаборатория комплексных экологических исследований, ее возглавил член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Андрей Рубин, который также заведует кафедрой биофизики на биологическом факультете МГУ. «Уникальность лабораторий в том, что они являются центром взаимодействия с ведущей научной школой, которая представлена научно-исследовательскими институтами РАН и центральными университетами РФ. Научные руководители, а также заведующие лабораториями являются ведущими учеными. Это первая такая практика, ранее в ПсковГУ такого не было», - уточнил Антал.

Одна из перспективных лабораторий, созданных в вузе, будет заниматься исследованиями в области нанотехнологий. Она организована на базе кафедры физики в институте математического моделирования и игропрактики ПсковГУ.

«Научные исследования лаборатории носят фундаментальный характер, ученые будут создавать новые наноматериалы в экспериментальных условиях и изучать их свойства. Они внедряют частицы одних веществ в кристаллы других и смотрят, что получилось, изучают свойства нового созданного кристалла. В перспективе, в зависимости от свойств, которые получает созданный нанокристалл, будут создавать конкретные изделия для реального сектора экономики, в том числе для компьютерной промышленности», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ученые ПсковГУ смогут разрабатывать технологии, увеличивающие скорость передачи данных, что на данный момент является актуальной задачей во всем мире. «Принято считать, что кристаллы, созданные на основе нанотехнологий, позволят на порядок увеличить быстродействие, скорость передачи данных. Физики ПсковГУ ранее получали регулярную грантовую поддержку из Минобрнауки РФ, работали по госзаданиям, по специализированным программам министерства, поэтому накоплен серьезный опыт для работы в этом направлении, они этим занимаются с начала 2000 годов», - уточнил собеседник агентства.

В псковском вузе также в 2019 году создана лаборатория комплексных экологических исследований, и лаборатория экономической безопасности региона в цифровой экономике. Оба проекта претендовали на грант от Минобрануки РФ, но не прошли по конкурсу. По словам Антала, отбор был очень серьезный: из 400 заявок от вузов были удовлетворены лишь 30. В ПсковГУ также создана лаборатория социогуманитарной регионики. Руководство вуза сформировало ее, объединив две смежных научных площадки, существовавших ранее: лабораторию региональных филологических исследований и лабораторию археологии и культурного наследия. По словам Антала, это позволит повысить качество исследований.

«Лаборатория крупная, археологическое направление крайне важно для Псковской области. Это объединение оправдано, потому что ранее филологи, археологи и историки регулярно реализовывали совместные проекты, например, проводили изучение предметов христианского культа Псковской земли в период Средневековья. Археологи занимались описанием материального памятника: нательные кресты, находки с надписями, цитаты из молебнов и псалмов. А филологи изучали эти надписи, работали как палеографы. Теперь эта работа будет вестись совместно и в сотрудничестве с московским центром палеоэтнологических исследований», - уточнил он.

Одна из главных задач, которую руководство вуза решает с помощью открытия новых лабораторий - это создание максимально удобных условий для псковских ученых, график которых зачастую оказывается перегружен из-за большого количества учебных часов.

«Сотрудники лабораторий перегружены преподавательской деятельностью, фактически они находятся на ставке профессорско-преподавательских сотрудников, это 1 тыс. часов и более. В то время как лаборатория предполагает научную деятельность. Для этого мы реорганизуем лаборатории, преобразуем их в лаборатории нового типа. Будем пытаться найти способы снижения преподавательской нагрузки, а лаборатории перестанут быть местом рутинной работы над одним проектом», - уточнил Антал.

Он также отметил, что созданные лаборатории являются «мультидисциплинарными». «Они являются центром управления различными исследовательскими проектами. Сотрудники лаборатории представляют различные научные направления внутри факультета. Каждый берет на себя определенное направление и работает над разработкой проекта, понимая актуальные научные тренды, привязывая их к основным стратегическим направлениям развития России. Ученые отслеживают конкурсы, готовят заявки, получают финансирование», - пояснил проректор, добавив, что работать на этих площадках будут научные сотрудники и профессорско-преподавательский состав.

По словам собеседника агентства, одним из условий «существования лабораторий» является постоянное «совершенствование и развитие» материально-технической базы. «Отличительной особенностью новых лабораторий стало наличие специально оборудованных помещений. Это очень важно, потому что многие лаборатории, которые ранее существовали, не имели специальных помещений. По мере функционирования лабораторий они будут оснащаться оборудованием. На данном этапе вся эта работа ведется на средства вуза. Стартовые затраты составили несколько миллионов рублей», - сказал Антал.

Собеседник агентства также отметил, что для каждой лаборатории установлены конкретные критерии эффективности, так называемый KPI, а также разработана система поддержки молодых кадров. Чтобы обеспечить лаборатории специалистами, руководство вуза создало кадровый резерв молодых научных сотрудников, подобная практика, по словам Антала, ранее в ПсковГУ не применялась.

«Показатели KPI для лабораторий: это количество публикаций в ведущих изданиях, под это запущен внутренний проект, связанный со стимулированием публикационной активности. Это и привлеченные средства лабораторией, в 2020 году мы ожидаем что эти научные площадки включатся в систему грантовой поддержки и будут сами приносить средства. Это и внутренний KPI, связанный с увеличением численности талантливых молодых ученых в общей численности сотрудников лаборатории», - сказал проректор.