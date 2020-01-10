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Около 400 человек изучили язык программирования SQL на базе ПсковГУ

На базе Псковского государственного университета язык программирования SQL изучило около 400 человек. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения, в рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации обучающиеся прослушали курс лекций, раскрывающих такие понятия как интернет вещей, облачные сервисы и операционные системы.

«Курс прослушали 399 человек; в основном аудиторию курса составили молодые люди до 23 лет. Другую большую группу слушателей составили офисные работники, заинтересованные в решении проблем с офисным оборудованием. Слушатели прошли итоговую аттестацию в виде экзамена и получили удостоверения о повышении квалификации», - отметили в пресс-службе.

В ПсковГУ добавили, что программа состояла из 4-х дисциплин: слушатели изучили информационные технологии, операционные системы DOS, Windows и Linux, управление данными и инфокоммуникационные сети.

«Курс был ориентирован на приобретение практических навыков: слушатели изучали работу различных операционных систем и систем управления базами данных, приобрели навыки работы с языком программирования SQL, который применяется для создания, модификации и управления данными, а также облачных сервисах. Результаты обучения интегрированы с независимой оценкой квалификации "Специалист по информационным системам"», - заключили в пресс-службе.