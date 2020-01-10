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Известный математик поделится своими знаниями с участниками тематической смены в ПсковГУ

Известный математик и популяризатор науки Андрей Райгородский выступит в качестве спикера на тематической смене в зимнем лагере для школьников. Мероприятие пройдет с 13 по 22 января на базе Псковского государственного университета и охватит все актуальные и передовые направления дискретной математики, информатики и цифровых технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Андрей Райгородский прочтет для участников смены лекцию о комбинаторике и расскажет о теории графов. Кроме того, школьники узнают о новых цифровых технологиях в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Андрей Райгородский – директор Физтех-школы прикладной математики и информатики, главный научный сотрудник - заведующий лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений, заведующий лабораторией прикладных исследований МФТИ – Сбербанк, главный редактор журнала «Moscow Journal of Combinatorics and Number Theory», доктор физико-математических наук, федеральный профессор математики.

Ежегодно профессор читает курс лекций по комбинаторике на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ, преподает в Школе Анализа Данных Яндекса и в совместном бакалавриате РЭШ и ВШЭ.



Андрей Райгородский удостоен премии президента Российской Федерации 2011 года в области науки и инноваций для молодых ученых.

Кроме того, занятия на тематической смене для школьников проведут ведущие преподаватели Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ.



Участие в тематической смене «Дискретная математика, информатика, цифровые технологии. Шаг в будущее» примут победители и участники конкурсных мероприятий по математике, информатике, физике, а также учащиеся, интересующиеся данной предметной областью.