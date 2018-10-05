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VIII Псковские международные краеведческие чтения открылись в ПсковГУ

VIII Псковские международные краеведческие чтения, посвященные 1115-летию первого упоминания Пскова в летописи и сохранению его культурно-исторического наследия, открылись в ПсковГУ на базе факультета естественных наук, медицинского и психологического образования.

Мероприятие открыла председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России, член Совета СКР, член Союза писателей и Союза журналистов России Тамара Вересова. Она напомнила, что Псковское региональное отделение Союза краеведов России было создано 2010 году с целью объединить исследователей ради восстановления прошлого Псковской земли.

В конференции принимают участие исследователи из Псковской области, Челябинска, Орла, Ивановской области, Владимира, Петербурга и Москвы. Кроме того, на Краеведческие чтения приехали представители Белоруссии, Латвии, Эстонии, Литвы.

«Каждый раз мы спрашиваем у исследователей из других стран и городов, есть у них что-нибудь о Пскове. Таким образом, совместными усилиями мы делаем общее дело», - отметила Тамара Вересова.

Председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России поблагодарила факультет естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ за сотрудничество.

Доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии и экологии животных, декан факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ Владимир Прокофьев от лица организаторов поприветствовал участников и пообещал приложить все усилия для того, чтобы им было приятно работать и общаться.

«Программа форума очень обширная. Приятно, что расширяется география участников. Работа эта благодарная и благородная. Историю нужно восстанавливать и знать свои корни. Желаю вашему форуму хорошей работы, новых знакомства, встреч со старыми коллегами. Я уверен, что вы найдете что-то новое - и информацию, и друзей, и точки соприкосновения»,- заключил он.

Включить в повестку конференции вопрос о переименовании псковского аэропорта предложил кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой географии факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ, председатель Псковского регионального отделения Русского Географического общества Александр Слинчак. «Вчера стартовал проект «Великие имена России». И уже сегодня Общественная палата Псковской области собирается обсуждать вопрос о переименовании псковского аэропорта. Я думаю, мы тоже можем совместно обсудить этот вопрос, прийти к какому-то мнению и озвучить его от нашего форума», - сказал он.

Добавим, что на конференции в течение двух дней прозвучит 75 докладов, два дня одновременно будет работать три секции - «Имя в истории края, России» (2 дня), «Российско-балтийское порубежье: пересечение судеб и культур», «Малоизвестные страницы истории Псковской земли», «Природное, культурно-историческое наследие и туризм» и «Краеведение как наука. История и современная деятельность краеведческих сообществ».