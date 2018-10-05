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Конференция «Конкурентоспособность регионов. Новые возможности роста» состоится на базе ПсковГУ

IV Международная научно-практическая конференция «Конкурентоспособность регионов. Новые возможности роста» состоится 24-26 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Конференция ежегодно проводится на базе Псковского государственного университета при поддержке международного департамента министерства образования и науки РФ, государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, Торгово-промышленной палаты Псковской области, Высшей школы бизнеса искусств и технологий (Латвия), Белорусского государственного экономического университета, Резекненской технологической академии. В 2018 году конференция проводится при участии Консульства Латвийской Республики.

Основная цель конференции: консолидация позиций и выработка единых подходов научного сообщества, органов власти и управления, бизнес-структур к устойчивому социально-экономическому развитию регионов в условиях новой цифровой реальности, обеспечению экономической безопасности, определению стратегических несырьевых направлений повышения конкурентоспособности регионов и расширение международного и межрегионального взаимодействия.

На конференции предлагаются к обсуждению следующие вопросы:

Ускорение экономического развития регионов и обеспечение экономической безопасности в условиях цифровизации,

Пути наращивания регионального многостороннего сотрудничества,

Отраслевые аспекты приграничного сотрудничества,

Несырьевые источники развития экономики регионов, экспортные стратегии,

Управление инвестиционными и инновационными процессами в регионе,

Взаимосвязь образования, производства и науки: кластерные подходы,

Индустрия 4.0. Развитие цифровой экономики.

Работа конференции предусматривает пленарное заседание, проведение панельной дискуссии, секций, круглого стола с представителями органов власти и бизнес-сообщества, ориентированных на обсуждение актуальных вопросов социально-экономического развития регионов. В рамках конференции проводятся открытые лекции.

Торжественное открытие состоится 24 октября в 11.00 в актовом зале главного корпуса ПсковГУ (г. Псков, пл. Ленина, 2).