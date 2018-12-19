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На базе ПсковГУ состоятся XVIII Мухинские чтения

Кафедра психологии ПсковГУ приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции XVIII Мухинские чтения «Актуальные проблемы развития личности в современном обществе», которая состоится 11-13 апреля на базе университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на кафедре психологии, форма участия в конференции очная и заочная.





Предоставляется возможность:

- опубликовать статью в сборнике, входящем в РИНЦ;

- пройти повышение квалификации по теме «Психологическая безопасность личности в образовательной среде» (16 часов) - очно или дистанционно;

- посетить мастер-классы, проводимые ведущими психологами.