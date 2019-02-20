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Врио ректора ПсковГУ выступила с предложениями о совершенствовании интеграционного тестирования мигрантов в Совете Федерации

14.03.2019 17:06|ПсковКомментариев: 0

В Совете Федерации Федерального собрания РФ прошло заседание круглого стола на тему «Механизмы совершенствования проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ при получении иностранными гражданами разрешительных документов в Российской Федерации». В рамках заседания врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева рассказала участникам о достижениях ПсковГУ в области лингводидактического тестирования, обозначила основные проблемы в текущей деятельности по тестированию и указала на возможные пути преодоления имеющихся трудностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

«Тестирование – это многокомпонентная деятельность, подразумевающая не только непосредственно проведение тестов, но также определённый уровень подготовки материально-технической базы, информационное обеспечение, кадровые ресурсы, научную школу русского языка как иностранного. После вступления в перечень ПсковГУ комплексно подошел к вопросу развития в данной сфере. Благодаря этому опорный вуз Псковской области занимает значительные позиции среди тестирующих организаций», – отметила Марина Махотаева.

В мероприятии участвовали члены Совета Федерации, представители федеральных и региональных органов государственной власти, уполномоченного по правам человека в РФ, Общественной палаты РФ, Федеральной палаты адвокатов, общественных организаций, научного сообщества. Заседание провела первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

С докладом «О необходимости Единого стандарта процедуры проведения комплексного экзамена в России» на заседании также выступил директор Центра экспертиз и прикладных исследований ПсковГУ Арсений Парфенов. В ходе выступления он указал на разнородность практики интеграционных процедур на территории России.

«В отсутствие единого стандарта, строго регламентирующего все стадии и области тестирования, размываются границы и нормы. Известны случаи, когда комплексный экзамен проводился в зданиях, состояние которых было близко к аварийному, специалистами, которые сами нуждаются в получении сертификата. При этом, основные требования к комплексному экзамену уже содержатся в действующих нормативно-правовых актах, их нужно только конкретизировать и утвердить», – заключил Арсений Парфенов.

Участники совещания также обсудили новый законопроект о внесении изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и отметили, что в нем предложен практически реализуемый механизм гармонизации федерального и регионального экзамена в части обеспечения единых организационных и методических принципов проведения экзамена. Вместе с тем, законопроект содержит ряд положений, которые требуют более тщательного изучения.

По итогам совещания Совету Федерации рекомендовано продолжить мониторинг реализации законодательства в сфере проведения образовательных процедур в отношении иностранных граждан, прибывающих в РФ.

Правительству предложено проработать вопрос о внесении в действующее законодательство нормы, освобождающей иностранных граждан с серьезными ограничениями в возможностях здоровья от подтверждения владения русским языком, знания истории и основ законодательства (инвалидов 1 категории).

Напомним, в ПсковГУ создан Центр языкового тестирования, который является одним из самых современных в РФ. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 856 Псковский государственный университет включен в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (комплексный экзамен). Помимо комплексного экзамена, Центр языкового тестирования предоставляет возможность всем желающим пройти государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку (ТРКИ). ТРКИ – это единая сертификационная система определения уровня владения практическим русским языком. Сертификаты ТРКИ являются наиболее авторитетным подтверждением знания русского как иностранного во всем мире.

 

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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