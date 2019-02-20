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Преподаватели ПсковГУ получили право принимать устную часть Кембриджских экзаменов

В центре подготовки к Кембриджским экзаменам на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена состоялась ежегодная встреча экспертов устной части Кембриджских экзаменов, в которой принимали участие преподаватели кафедры английского языка ПсковГУ Наталия Питолина, Елена Греф, Наталья Кузнецова и Григорий Галковский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, обучение проводила член Европейской ассоциации языкового тестирования и оценивания Ольга Ланкина. В рамках встречи обсуждались различные вопросы из практики организации и проведения международного экзамена ESOL, критерии оценивания результатов обучения в области английского языка, изменения в процедуре проведения устной части Кембриджских экзаменов на уровни A2 Key English Test, B1 Preliminary English Test, B2 First Certificate in English в 2020 г. и требования к организации экзамена. В конце встречи участники проходили письменное тестирование с целью выявления соответствий требованиям, предъявляемым к экзаменаторам устной части Кембриджских экзаменов.

Псковские преподаватели успешно справились с тестированием, подтвердили свои идентификационные номера экзаменаторов устной части (SE ID) и получили право принимать устную часть Кембриджских экзаменов на соответствующие уровни.

Напомним, Центр языковой подготовки проводит квалификационное тестирование по английскому языку Cambridge ESOL в ПсковГУ. Участники тестирования, успешно сдавшие экзамен, получают международный сертификат Cambridge English Language Assessment (уровни FCE, CAE). Экзамены Cambridge English признают более 20 000 международных компаний и учебных заведений по всему миру.