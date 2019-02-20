Универ / Научная жизнь

Профессор ПсковГУ приняла участие в международной конференции в Латвии

Профессор кафедры литературы ПсковГУ Илона Мотеюнайте приняла участие в Международной научной конференции «Глобальные и локальные процессы в славянских языках, литературах, культурах», проходившей в Латвийском университете (Рига) уже в 77-й раз, сообщается в группе «Литературная мастерская ПсковГУ» соцсетях.

Одна из постоянных тем рижской конференции – формирование литературного процесса. В этом направлении и был выдержан доклад Илоны Мотеюнайте «С.Н. Дурылин о Достоевском: между К. Леонтьевым и В. Розановым», основанный на еще не опубликованных материалах.

Широта заявленной тематики конференции позволяет ученым на этой ежегодной встрече обмениваться информацией из разных, в том числе смежных с литературой, сфер. При загруженности вузовских работников конференционный обмен сведениями становится одним из удобнейших каналов просвещения. Например, в этом году участникам было предложено оценить созданный сетевой ресурс, посвященный ранней (до 1917 года) массовой рекламной русской прозе о кино.

Большой интерес вызвали доклады польских коллег о риторических стратегиях российской публицистики эпохи Перестройки.