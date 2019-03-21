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Студентки ПсковГУ вошли в пятерку лучших в финале олимпиады «Я-профессионал»

Студентки Псковского государственного университета факультета образовательных технологий и дизайна направления подготовки «Социальная работа» Анна Базилевская, Мария Зыкова и Кристина Мнацаканян вошли в число победителей финального этапа олимпиады «Я-профессионал», заняв четвертое место. Заключительный этап Всероссийской олимпиады проводился в Российском государственном социальном университете в Москве. В финале олимпиады принимали участие 38 человек из всех федеральных округов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

По словам самих участниц, поучаствовать в такой олимпиаде - отличный шанс показать себя и проверить свои силы. «Пройти все 3 этапа было сложно, но мы справились и достойно показали уровень образования в нашем университете», - отмечают студентки. Это был первый подобный опыт участия девушек в олимпиаде, поразивший их достаточно большим спектром заданий и позволившим проверить свои знания как в теории, так и в области практики будущей профессии.