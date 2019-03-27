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В ПсковГУ подвели итоги олимпиады по истории предпринимательства

В ПсковГУ состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников регионального этапа V всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов. Олимпиада является проектом общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Олимпиада проходит на базе финансово-экономического факультета ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

«Уверен, что наша с вами совместная деятельность позволит двигать Россию дальше вперед, сохраняя те корни, которые позволили нашему государству всегда быть великим и нужным для вас и для всего мира. Я очень рад, что история российского государства нашим молодым не безразлична. Если мы живем без истории - мы живем без будущего», – подчеркнул Виктор Почернин, председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор АО «Псковский Хлебокомбинат». Руководитель регионального отделения «Деловой России» выразил благодарность за поддержку проекта ПсковГУ, а также рассказал о планах по привлечению к изучению истории предпринимательства псковских школьников.

Проректор по научной работе ПсковГУ Анатолий Истомин заметил, что предпринимателей и учёных объединяют схожие черты характера, и пожелал студентам стремиться развивать их в себе.

«Если сравнить людей, которые занимаются наукой, с предпринимателями – это, по сути дела, одни и те же типы. Это обязательно люди состоявшиеся, активные, творческие, стремящиеся к новому и не боящиеся рисковать – это обязательное условие для достижения как в науке, так и в предпринимательстве», – сказал проректор.

Оглашая результаты, председатель конкурсной комиссии, декан финансово-экономического факультета Михаил Николаев назвал олимпиаду эффективным инструментов для формирования позитивного общественного мнения по отношению к предпринимателям.

Призерами и финалистами олимпиады стали студенты финансово-экономического факультета ПсковГУ и Колледжа ПсковГУ. Первое место и возможность поехать в МГУ на федеральный этап олимпиады получила Анна Преснова, студентка Колледжа ПсковГУ.

«Думаю, что главные качества, которые помогли мне победить – это сдержанность, старание и терпение. Будущим участникам желаю обратить внимание на то, что помогает им проявить себя, свои таланты, все, что их успокоит и придаст сил. Мне помогала поддержка близких, семьи, своих учителей, всех вокруг», – делится секретом победы Анна Преснова.

В олимпиаде в этом году приняли участие 52 студента факультетов и Колледжа ПсковГУ. Все участники церемонии получили сертификаты участника, а студентам, показавшим лучшие результаты, были вручены дипломы и памятные призы.

Напомним, ПсковГУ и Псковский хлебокомбинат связывает долгосрочное сотрудничество. При поддержке Виктора Почернина для студентов ПсковГУ организуются экскурсии, профориентационные площадки.