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В ПсковГУ состоялись XI Филологические чтения

На факультете русской филологии и иностранных языков ПсковГУ состоялась Региональная (с международным участием) научно-практическая конференция студентов и учащихся Псковской области «XI Филологические чтения», организованная кафедрой литературы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Работа конференции проводилась по четырем секциям: «Литература: поэтика и история литературы», «Лингвистика», «Иностранные языки. Система языка и переводоведение», «Иностранные языки. Культурное наследие: рецепции и интерпретации».

На секции «Литература: поэтика и история литературы» выступили 13 докладчиков из Пскова, Даугавпилса, Островского и Псковского районов. Ученица 12 класса Даугавпилсской государственной гимназии Джулия Бубнова выступала в режиме видеоконференции. Тематика исследований разнообразна и отличается актуальностью: проблема города в литературе XX и XXI веков, фантастические и антиутопические идеи в литературе или, например, эстетическая самобытность русской поэзии XX века. В целом все участники продемонстрировали интерес к своему материалу и желание изучать его в дальнейшем.

На Лингвистической секции были представлены 7 докладов. Наибольший интерес вызвали доклады, посвященные изучению молодежного жаргона и актуальной в настоящее время проблеме наименования различных учреждений торговли и общественного питания. Все доклады сопровождались презентациями; кроме того, некоторые участники конференции подготовили буклеты по материалам выступления.

В работе секции «Иностранные языки. Культурное наследие: рецепции и интерпретации» приняли участие как школьники из Острова (МБОУ «СШ №1»), так и студенты 1, 2, 3 курсов факультета русской филологии и иностранных языков и факультета естественных наук, медицинского и психологического образования. На секции было прослушано 10 докладов на самые разные темы Участники конференции отметили хорошее качество представленных выступлений, умение докладчиков участвовать в дискуссии.