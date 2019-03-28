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В ПсковГУ состоится V Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики»

3-4 апреля на базе Псковского государственного университета пройдет V Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики», посвященный уроженцу города Пскова академику Евгению Тарееву, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики» является ежегодным и проходит в Пскове уже 5 раз. Организаторами Форума выступают Псковский государственный университет, комитет по здравоохранению Псковской области и Псковская региональная общественная организация «Медицинская палата».

Цель проведения – обсуждение актуальных вопросов в области врачебной практики. Ученые и специалисты обсудят вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, фиксированные лекарственные комбинации в современных рекомендациях по лечению артериальной гипертонии, совершенствование организационных технологий, повышение эффективности деятельности в целях обеспечения общественного здоровья в Российской Федерации, проблемы обезболивания при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, систему оказания медицинской помощи при болезнях системы кровообращения в Псковской области и другие важные вопросы здравоохранения.

В программе Форума торжественное открытие, пленарное заседание и работа секций по направлениям.

В форуме принимают участие представители комитета по здравоохранению Псковской области, Псковской региональной общественной организации «Медицинская палата», Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ, Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, СЗГМУ им. И. И. Мечникова и другие ученые и специалисты России.