Универ / Научная жизнь

V Тареевские чтения стали рекордными по количеству участников

3-4 апреля в ПсковГУ проходит V медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения». Форум посвящен уроженцу Пскова, академику Евгению Тарееву, одному из основоположников советской нефрологии, гепатологии, ревматологии и паразитологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Открыла форум проректор по социальной и воспитательной работе ПсковГУ Наталья Иванова. По ее словам, пятый форум должен поставить рекорд по посещаемости.

В этом году на Тареевских чтениях обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, состояние и пути развития здравоохранения Псковской области, современные аспекты педиатрии, неонатологии и дерматологии, а также проблемы фармацевтической и сестринской деятельности.

От лица комитета по здравоохранению Псковской области гостей форума поприветствовал заместитель председателя Денис Сачков. «Мне очень приятно открывать это мероприятие, видеть расширение состава участников. Сегодня здесь присутствуют и руководители учреждений здравоохранения, это тоже значимо», - подчеркнул спикер.

Председатель Псковской региональной общественной организация «Медицинская палата» Сергей Калашников поздравил коллег с началом работы форума. «Желаю хорошо потрудиться, плодотворно провести день. Сегодня 3 апреля, 86 лет назад Юрий Вороной впервые пересадил почку. А Евгений Михайлович плотно занимался нефрологией. Такая вот интересная параллель», - отметил он.

«Медицина по мере развития лабораторных технологий из искусства избранных становится наукой одаренных» - так звучала тема доклада почетного гостя конференции, профессора Владимира Эмануэля, заведующего кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины, директора научно-методического центра Минздрава России по молекулярной медицине на базе ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, председателя Координационного совета по метрологии в здравоохранении Метрологической академии.

В работе конференции активное участие принимают студенты ПсковГУ, обучающиеся на медицинских направлениях, активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Напомним, организаторами Форума выступают Псковский государственный университет, комитет по здравоохранению Псковской области и Псковская региональная общественная организация «Медицинская палата». В ПсковГУ ведется подготовка кадров для сферы здравоохранения по трем направлениям подготовки: «Медицинская кибернетика», «Медицинская биохимия» и «Лечебное дело».