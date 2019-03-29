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В ПсковГУ завершились XVIII Мухинские чтения

11 по 13 апреля в ПсковГУ прошла международная научно-практическая конференции XVIII Мухинские чтения на тему «Актуальные проблемы развития личности в современном обществе». Гостями факультета естественных наук, медицинского и психологического образования, в стенах которого проходила конференция, традиционно являлись специалисты разных областей. Это и педагоги, и психологи, и медицинские работники, и социальные работники, и экономисты, и филологи, – все, кто каким-то образом соприкасается с проблемой развития личности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Чтения открылись пленарным заседанием, затем участников конференции ждали публичные лекции. Далее началась работа по секциям. Всего выделялось 7 секций, разнообразных по тематике, большинство из них заочные, только 2 проходили в очном формате – это секция, посвященная здоровью, и секция психологической безопасности, ставшая нововведением конференции в этом году.

В течение трех дней гостей и участников конференции ждали многообразные мастер-классы, обучающие семинары, а также психологическая трансформационная игра «Психосоматика».

Впервые конференция прошла в 2000 году по решению Псковского регионального отделения Российского психологического общества, под эгидой которого конференция и приходит уже 18-й раз. Тогда единогласно решили, что человеком, чьим именем будет названа конференция, станет Юрий Михайлович Мухин.

Декан факультета естественных наук, медицинского и психологического образования, Владимир Прокофьев отметил: «Он был человек исключительно достойный, ветеран войны, который имеет много наград, с 57-го года он работал в тогда ещё Псковском педагогическом Институте». Ю. М. Мухин являлся доктором психологических наук, кандидатом философских наук, был человеком энциклопедических знаний и одним из первых преподавателей кафедры педагогики и психологии Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова. Именем этого великого человека и была названа конференция.

Также декан добавил: «Очень хорошо, что здесь присутствуют студенты, для них это очень полезно - послушать старших коллег и поучиться, потому что рано или поздно они придут на смену. Они наша опора, наша надежда».