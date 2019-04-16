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Ученый из Пскова выпустил книгу о военном искусстве государства Сасанидов

Доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ Владимир Дмитриев выпустил книгу «Воины Ахурамазды» - уникальное комплексное исследование, которое будет полезно специалистам и любителям истории военного искусства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В монографии подробно освещается военное дело сасанидского Ирана и история римско-персидских войн. Книга вышла в одном из ведущих российских научных издательств, специализирующемся на издании литературы по истории. Тираж книги – 5 000 экземпляров. «Воины Ахурамазды» можно купить в интернет-магазинах и книжных магазинах города.

На основе широкого круга источников и новейшей научной литературы, как отечественной, так и зарубежной, автор подробно анализирует военное дело персов сасанидской эпохи с точки зрения состава, организации, вооружения, технического оснащения персидской армии, стратегии и тактики ее действий. Отдельное внимание уделено истории военно-политического противостояния Сасанидской державы и Римской (Византийской) империи, в течение более чем четырех столетий (с первой половины III до середины VII вв.) определявшего геополитическую ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке и сопредельных регионах.

Царство Сасанидов стало своего рода связующим звеном, посредством которого Запад и Восток взаимодействовали друг с другом во всех без исключения сферах общественной жизни. Автор отмечает, что одним из важнейших каналов влияния Персии на позднеантичный мир являлась военная сфера. Во многом именно под воздействием сасанидского военного дела в римско-византийской армии произошли серьезные структурные изменения, повлекшие за собой глубокие перемены и в других областях общественной жизни.

Напомним, научно-исследовательская работа в ПсковГУ является одним из приоритетных направлений. В университете созданы все условия для развития науки: ресурсные центры коллективного пользования, базовые кафедры, лаборатории, малые инновационные предприятия. Научные исследования в ПсковГУ проводятся в рамках 14 отраслей науки, в том числе в рамках таких приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ, как «Безопасность и противодействие терроризму», «Индустрия наносистем», «Информационно-телекоммуникационные системы», «Рациональное природопользование», «Транспортные и космические системы», «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика».