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Современные педагогические технологии представили ученые на 8-х Лозинских чтениях в ПсковГУ

18-19 апреля в Пскове проходит Международная научно-методическая конференция «Общество и образование в XXI веке: опыт прошлого - взгляд в будущее» - восьмые Лозинские чтения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского государственного университета.

По словам декана факультета образовательных технологий и дизайна Ирины Витковской, география конференции охватывает регионы России, включая гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга, Пушкина, Улан-Удэ и Читы, страны Балтии. Заочно принимают участие в Чтениях специалисты в сфере образования из Германии и Туниса.

Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов, обобщение опыта и определение перспектив организации образования, развития науки в современном обществе.

По словам проректора по научной работе ПсковГУ Анатолия Истомина, ПсковГУ проводит около 90 научно-практических мероприятий ежегодно, примерно половина из них имеет международный или всероссийский статус. «Именные Чтения, такие как Майминские, Мухинские и Лозинские – дань учёным, внесшим весомый вклад в развитие науки. Их труды не теряют актуальности и в 21 веке», - отметил проректор и пожелал конференции, которая открывается в праздничный день - День воинской славы России, продуктивной работы.

Профсоюз работников образования города Пскова является соорганизатором конференции. Председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования Наталья Горбачева рассказала, что идея проведения Лозинских чтений в Пскове возникла15 лет назад неслучайно. Чтения посвящены народному учителю СССР Полине Георгиевне Лозиной. «По заданию партизан Полина Георгиевна обучала учеников начальной школы на Псковщине. Так начался её путь как педагога, который продлился 40 лет», - рассказала Наталья Горбачева.

Раз в два года во время проведения чтений в Областной организации профсоюзов рассматриваются кандидатуры на премирование участников Чтений. В этом году было принято решение наградить профсоюзной премией имени П. Г. Лозиной доцента кафедры педагогики и психологии начального и дошкольного образования ПсковГУ, заместителя декана факультета образовательных технологий и дизайна Наталью Шлат и учителя начальных классов высшей категории Псковского педагогического комплекса, члена Совета молодых педагогов г. Пскова Екатерину Сорокину.

В рамках конференции проходят мастер-классы от специалистов-практиков в области образования. В этом году участники Чтений подробно ознакомились с изобразительной техникой «квиллинг» как средством развития инициативы у дошкольников, узнали о плюсах и минусах дистанционного обучения с использованием онлайн-доски Mirro, а также оценили эффективность работы с Монтессори-материалами.

Не остались без внимания такие острые вопросы современного образования, как организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, особенности обучения и воспитания в сельской малокомплектной школе, проблемы межкультурной коммуникации в образовательном процессе, здоровьесберегающие технологии и многие другие.