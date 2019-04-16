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Псковские ученые выпустили научную монографию в соавторстве с Физтехом РАН

22.04.2019 14:53|ПсковКомментариев: 0

Ученые Псковского государственного университета выпустили коллективную монографию совместно с Физико-техническим институтом имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Военной академией связи имени С. М. Будённого и Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена.  

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в монографии представлены результаты комплексного экспериментального исследования процессов передачи и преобразования электромагнитного излучения в фотонно-кристаллических структурах и металлодиэлектрических композиционных системах на основе опалов. Результаты этой работы, проведённой в последнее десятилетие в России и Германии сотрудниками совместной научно-учебной лаборатории физики нанокомпозиционных материалов ПсковГУ и Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН, нашли своё отражение в многочисленных научных публикациях в рецензируемых отечественных и зарубежных изданиях; на основе этих материалов успешно защищена кандидатская диссертация. Книга может быть использована в учебном процессе преподавателями, студентами и аспирантами физических, физико-математических и физико-технических факультетов высших учебных заведений.

По мнению авторов, возникший в последние десятилетия повышенный интерес со стороны научного сообщества к исследованию физических свойств фотонных кристаллов, а также гибридных структур на их основе не случаен. Под фотонными кристаллами понимают особый класс оптических материалов, обладающих пространственной периодичностью показателя преломления. Следствием указанной особенности является возникновение запрещённых энергетических состояний для света с длиной волны, сопоставимой с периодом структуры, называемых фотонными запрещёнными зонами, что экспериментально проявляется в возникновении максимумов в спектрах отражения и коррелирующих с ними минимумов в спектрах пропускания.

Возможность целенаправленно влиять на положение и ширину фотонных запрещённых зон, выбирая используемый материал и меняя геометрию структуры, позволяет применять фотонные кристаллы на практике при изготовлении устройств, управляющих потоками электромагнитного излучения. Широкие перспективы практического использования позволили выделить фотонные кристаллы в качестве отдельных объектов изучения и образовать новый раздел физики – фотонику.

Добавим, что 1335 научных работ было опубликовано по итогам прошедшего года научно-педагогическими работниками университета. В том числе 53 монографии, 1153 статьи (147 – зарубежные, 857 – РИНЦ, 125 – из перечня ВАК, 51 – Web of Science, SCOPUS; 116 – Google scholar), 110 учебных изданий.

53 сборника научных трудов было издано, включая научные журналы ПсковГУ и материалы научных конференций.

Значительная часть монографий, учебных изданий, сборников материалов конференции и все научные журналы были изданы на собственной базе университета.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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