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Псковские ученые с коллегами из десяти стран издали монографию о мировой экологической политике

В издательстве ПсковГУ вышла монография о мировой экологической политике, созданная восемнадцатью авторами из десяти стран мира на английском языке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, в книге представлен обзор кейсов, демонстрирующих различные инструменты экологической политики - от Ирландии до Южной Африки, а также предложены решения локальных экологических проблем на основе европейского опыта.

Целевая аудитория монографии - студенты и преподаватели университетов, а также специалисты-практики в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Монография Principles of Environmental Policy: Local, European and Global Perspectives систематизирует представления о развитии и базовых концепциях экологической политики и управления, описывает основные методологические инструменты, также дает конкретные и разнообразные примеры использования концепций и инструментов при решении задач экологического менеджмента и планирования.

В книге рассмотрены четыре примера реализации экологической политики - адаптивное управление приморскими территориями, сохранение биоразнообразия в горных районах, ландшафтное планирование в городе, дилемма между управлением биоразнообразием и интересами местных сообществ. География кейсов охватывает Евразийский континент от Ирландии до Таджикистана и Южной Сибири, а также Южную Африку.

Материалы монографии могут быть полезны всем, кто заинтересован в обсуждаемых вопросах и в том, чтобы узнать, как разрабатываются и как работают инструменты экологической политики в разных регионах земного шара, насколько они соответствуют лучшим мировым практикам.

Монография подготовлена в рамках реализации международного научно-образовательного проекта «Роль ЕС в управлении природными ресурсами: геополитический, региональный и секторальный аспекты» (ERASMUS+, Jean Monnet project).

Добавим, что 1335 научных работ было опубликовано по итогам прошедшего года научно-педагогическими работниками университета. В том числе 53 монографии, 1153 статьи (147 - зарубежные, 857 - РИНЦ, 125 - из перечня ВАК, 51 - Web of Science, SCOPUS; 116 - Google scholar), 110 учебных изданий.

Было издано 53 сборника научных трудов, включая научные журналы ПсковГУ и материалы научных конференций.

Значительная часть монографий, учебных изданий, сборников материалов конференции и все научные журналы были изданы на собственной базе университета.